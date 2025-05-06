Українці можуть платити за комуналку лише 50%: як оформити знижку

На тлі економічної нестабільності та постійного підвищення цін на комунальні послуги, питання отримання пільги на оплату ЖКГ продовжує залишатися важливим для мільйонів українців.

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Про це йдеться в матеріалі видання"24 Канал".

Держава продовжує надавати підтримку соціально вразливим верствам населення, надаючи їм часткові або повні знижки на комунальні послуги. Залежно від категорії громадян, вони можуть розраховувати на компенсацію в розмірі 25%, 50%, 75% або навіть 100%.

Особливе значення в системі державної підтримки мають пільги для військових та їхніх сімей. Учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових травм, мають можливість значно знизити свої витрати на оплату комунальних послуг.

Також на допомогу держави можуть розраховувати пенсіонери, багатодітні сім'ї, опікуни, ліквідатори аварії на ЧАЕС та інші категорії громадян.

Серед найбільш захищених категорій — захисники України та їхні родини. Держава надає пільги на оплату таких послуг, як:

утримання багатоквартирного будинку;

постачання та розподіл газу, води, тепла та електроенергії;

вивезення сміття;

купівля твердого палива та скрапленого газу.

Розмір знижки залежить від категорії одержувача:

учасники бойових дій — 75% пільги на оплату комуналки;

учасники війни — 50% знижки;

інваліди війни — 100% знижки;

родичі загиблих військових — 50% компенсації вартості послуг.

Державна підтримка доступна не тільки військовим. Значна кількість громадян також мають право на оформлення пільги:

пенсіонери, які раніше працювали у сфері медицини, освіти, культури та бібліотеках у сільській місцевості — 100% компенсації;

працівники музеїв і культурних установ у селах і селищах — 100%;

багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу — 50%;

опікуни дітей загиблих ліквідаторів і вдови (вдови) — 50%;

сім'ї з дітьми з інвалідністю — 50%;

жертви нацистських переслідувань — 50%;

діти війни — 25%.

Як оформити пільгу на комуналку

Для оформлення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Подати заяву можна:

особисто в сервісний центр ПФУ або місцеві органи влади;

поштою;

онлайн — через вебпортал ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або через портал Дія.

Для отримання пільги потрібно:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення, довідка тощо);

ідентифікаційний код.

Пільга діє протягом 12 місяців, починаючи з місяця, коли виникло право на її отримання, але не пізніше кінця календарного року. Наступного року перевірка права на пільгу відбувається автоматично — Пенсійний фонд оцінює доходи сім'ї.

Для отримання пільги потрібно виконати важливу умову: середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців, розрахований на одного члена сім'ї, не повинен перевищувати 4 240 гривень. В іншому разі право на знижку може бути відхилено або її розмір обмежено.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.