Украинцы могут платить за коммуналку всего 50%: как оформить скидку
На фоне экономической нестабильности и постоянного повышения цен на коммунальные услуги, вопрос получения льготы на оплату ЖКХ продолжает оставаться важным для миллионов украинцев.
Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
Государство продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения, предоставляя им частичные или полные скидки на коммунальные услуги. В зависимости от категории граждан, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 25%, 50%, 75% или даже 100%.
Особое значение в системе государственной поддержки имеют льготы для военных и их семей. Участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате боевых травм, имеют возможность значительно снизить свои затраты на оплату коммунальных услуг.
Также на помощь государства могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, опекуны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие категории граждан.
Среди наиболее защищенных категорий — защитники Украины и их семьи. Государство предоставляет льготы на оплату таких услуг, как:
- содержание многоквартирного дома;
- поставка и распределение газа, воды, тепла и электроэнергии;
- вывоз мусора;
- покупка твердого топлива и сжиженного газа.
Размер скидки зависит от категории получателя:
- участники боевых действий — 75% льготы на оплату коммуналки;
- участники войны — 50% скидки;
- инвалиды войны — 100% скидки;
- родственники погибших военных — 50% компенсации стоимости услуг.
Государственная поддержка доступна не только военным. Значительное количество граждан также имеют право на оформление льготы:
- пенсионеры, которые ранее работали в сфере медицины, образования, культуры и библиотеках в сельской местности — 100% компенсации;
- работники музеев и культурных учреждений в селах и поселках — 100%;
- многодетные семьи и детские дома семейного типа — 50%;
- опекуны детей погибших ликвидаторов и вдовы (вдовы) — 50%;
- семьи с детьми с инвалидностью — 50%;
- жертвы нацистских преследований — 50%;
- дети войны — 25%.
Как оформить льготу на коммуналку
Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:
- лично в сервисный центр ПФУ или местные органы власти;
- по почте;
- онлайн — через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.
Для получения льготы потребуется:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение, справка и т. д.);
- идентификационный код.
Льгота действует в течение 12 месяцев, начиная с месяца, когда возникло право на ее получение, но не позже конца календарного года. В следующем году проверка права на льготу проходит автоматически — Пенсионный фонд оценивает доходы семьи.
Для получения льготы нужно выполнить важное условие: среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев, рассчитанный на одного члена семьи, не должен превышать 4 240 гривен. В противном случае право на скидку может быть отклонено или её размер ограничен.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.