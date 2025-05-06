Украинцы могут платить за коммуналку всего 50%: как оформить скидку

На фоне экономической нестабильности и постоянного повышения цен на коммунальные услуги, вопрос получения льготы на оплату ЖКХ продолжает оставаться важным для миллионов украинцев.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Государство продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения, предоставляя им частичные или полные скидки на коммунальные услуги. В зависимости от категории граждан, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 25%, 50%, 75% или даже 100%.

Особое значение в системе государственной поддержки имеют льготы для военных и их семей. Участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате боевых травм, имеют возможность значительно снизить свои затраты на оплату коммунальных услуг.

Также на помощь государства могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, опекуны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие категории граждан.

Среди наиболее защищенных категорий — защитники Украины и их семьи. Государство предоставляет льготы на оплату таких услуг, как:

содержание многоквартирного дома;

поставка и распределение газа, воды, тепла и электроэнергии;

вывоз мусора;

покупка твердого топлива и сжиженного газа.

Размер скидки зависит от категории получателя:

участники боевых действий — 75% льготы на оплату коммуналки;

участники войны — 50% скидки;

инвалиды войны — 100% скидки;

родственники погибших военных — 50% компенсации стоимости услуг.

Государственная поддержка доступна не только военным. Значительное количество граждан также имеют право на оформление льготы:

пенсионеры, которые ранее работали в сфере медицины, образования, культуры и библиотеках в сельской местности — 100% компенсации;

работники музеев и культурных учреждений в селах и поселках — 100%;

многодетные семьи и детские дома семейного типа — 50%;

опекуны детей погибших ликвидаторов и вдовы (вдовы) — 50%;

семьи с детьми с инвалидностью — 50%;

жертвы нацистских преследований — 50%;

дети войны — 25%.

Как оформить льготу на коммуналку

Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:

лично в сервисный центр ПФУ или местные органы власти;

по почте;

онлайн — через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Для получения льготы потребуется:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение, справка и т. д.);

идентификационный код.

Льгота действует в течение 12 месяцев, начиная с месяца, когда возникло право на ее получение, но не позже конца календарного года. В следующем году проверка права на льготу проходит автоматически — Пенсионный фонд оценивает доходы семьи.

Для получения льготы нужно выполнить важное условие: среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев, рассчитанный на одного члена семьи, не должен превышать 4 240 гривен. В противном случае право на скидку может быть отклонено или её размер ограничен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.