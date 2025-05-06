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Экономика

Украинцы могут платить за коммуналку всего 50%: как оформить скидку

коммуналка
Фото: Getty Images | Украинцы могут платить за коммуналку всего 50%

На фоне экономической нестабильности и постоянного повышения цен на коммунальные услуги, вопрос получения льготы на оплату ЖКХ продолжает оставаться важным для миллионов украинцев.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Государство продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения, предоставляя им частичные или полные скидки на коммунальные услуги. В зависимости от категории граждан, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 25%, 50%, 75% или даже 100%.

Особое значение в системе государственной поддержки имеют льготы для военных и их семей. Участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате боевых травм, имеют возможность значительно снизить свои затраты на оплату коммунальных услуг.

Также на помощь государства могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, опекуны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие категории граждан.

Среди наиболее защищенных категорий — защитники Украины и их семьи. Государство предоставляет льготы на оплату таких услуг, как:

  • содержание многоквартирного дома;
  • поставка и распределение газа, воды, тепла и электроэнергии;
  • вывоз мусора;
  • покупка твердого топлива и сжиженного газа.

Размер скидки зависит от категории получателя:

  • участники боевых действий — 75% льготы на оплату коммуналки;
  • участники войны — 50% скидки;
  • инвалиды войны — 100% скидки;
  • родственники погибших военных — 50% компенсации стоимости услуг.

Государственная поддержка доступна не только военным. Значительное количество граждан также имеют право на оформление льготы:

  • пенсионеры, которые ранее работали в сфере медицины, образования, культуры и библиотеках в сельской местности — 100% компенсации;
  • работники музеев и культурных учреждений в селах и поселках — 100%;
  • многодетные семьи и детские дома семейного типа — 50%;
  • опекуны детей погибших ликвидаторов и вдовы (вдовы) — 50%;
  • семьи с детьми с инвалидностью — 50%;
  • жертвы нацистских преследований — 50%;
  • дети войны — 25%.

Как оформить льготу на коммуналку

Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:

  • лично в сервисный центр ПФУ или местные органы власти;
  • по почте;
  • онлайн — через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Для получения льготы потребуется:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение, справка и т. д.);
  • идентификационный код.

Льгота действует в течение 12 месяцев, начиная с месяца, когда возникло право на ее получение, но не позже конца календарного года. В следующем году проверка права на льготу проходит автоматически — Пенсионный фонд оценивает доходы семьи.

Для получения льготы нужно выполнить важное условие: среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев, рассчитанный на одного члена семьи, не должен превышать 4 240 гривен. В противном случае право на скидку может быть отклонено или её размер ограничен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.