Графіки відключення 7 грудня: де світло буде лише сім годин на добу

У зв'язку з масованим обстрілом енергетичних об'єктів ЗС РФ 6 грудня, у неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться погодинні графіки відключення світла.

У деяких регіонах світла не буде до 17 години, попередили в "Укренерго".

7 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 в обсязі від 3 до 4 черг.

Для промислових користувачів актуальними залишаються графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

Енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в системі, тому потрібно стежити за оновленнями на сайтах місцевих обленерго. Тих же, у кого електрика буде, просять використовувати її економно.

Компанія ДТЕК уже опублікувала графіки відключень електроенергії на 7 грудня в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Найтриваліші вимкнення світла передбачаються у Дніпропетровській області, де його подекуди не буде по 17 годин. У Києві відключення становитимуть до 15,5 годин, в області — так само. В Одеській області світла не буде до 15 годин.

Графіки вимкнення світла в Києві 7 грудня

Графіки вимкнення світла в Київській області 7 грудня

Графіки вимкнення світла в Дніпропетровській області 7 грудня

Графіки вимкнення світла в Одеській області 7 грудня

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що бригади енергетиків намагаються поліпшити стан енергосистеми після обстрілів російських окупантів, але ситуація досить важка і залишиться такою найближчим часом. За його словами, йдеться не про дні, а про тижні.

Буквально напередодні компанія обіцяла скоротити тривалість планових відключень світла.

Уранці 6 грудня "Укренерго" ввела екстрені відключення світла побутовим споживачам через наслідки нічного обстрілу ЗС РФ, цілями якого стали об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, ЗС РФ знищили Херсонську ТЕЦ. По ній запустили понад сто боєприпасів.