Графики отключения 7 декабря: где свет будет всего семь часов в сутки

В связи с массированным обстрелом энергетических объектов ВС РФ 6 декабря, в воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться почасовые графики отключения света.

В некоторых регионах света не будет до 17 часов, предупредили в "Укрэнерго".

7 декабря графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 в объеме от 3 до 4 очередей.

Для промышленных пользователей актуальными остаются графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.

Энергетики предупреждают, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в системе, поэтому нужно следить за обновлениями на сайтах местных облэнерго. Тех же, у кого электричество будет, просят использовать его экономно.

Компания ДТЭК уже опубликовала графики отключений электроэнергии на 7 декабря в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Наиболее длительные отключения света предполагаются в Днепропетровской области, где его местами не будет до 17 часов. В Киеве отключения составят до 15,5 часов, в области – так же. В Одесской области света не будет до 15 часов.

Графики отключения света в Киеве 7 декабря

Графики отключения света в Киевской области 7 декабря

Графики отключения света в Днепропетровской области 7 декабря

Графики отключения света в Одесской области 7 декабря

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что бригады энергетиков пытаются улучшить состояние энергосистемы после обстрелов российских оккупантов, но ситуация достаточно тяжелая и останется такой в ближайшее время. По его словам, речь идет не о днях, а о неделях.

Буквально накануне компания обещала сократить продолжительность плановых отключений света.

Утром 6 декабря "Укрэнерго" ввела экстренные отключения света бытовым потребителям из-за последствий ночного обстрела ВС РФ, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, ВС РФ уничтожили Херсонскую ТЭЦ. По ней запустили более ста боеприпасов.