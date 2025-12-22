Можуть звернути увагу через Range Rover: чи стежить податкова за люксовими образами українців

Керівниця Державної податкової служби України Леся Карнаух пояснила, що податкова не використовує підхід, коли підставою для контролю стає зовнішній вигляд людини або чутки про її витрати.

У ДПС пояснили, коли податкова може зацікавитися витратами фізичної особи. Але податківці не відслідковують в якому люксовому одязі ходять платники податків. Про це заявила Леся Карнаух в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи можливість перевірок фізичних осіб через повідомлення сусідів або сторонніх осіб.

Вона наголосила, що навіть у разі надходження подібних звернень про люксовий одяг до чат-бота Tax Control податкова, за її словами, не буде реагувати, оскільки перелік підстав для перевірок чітко визначений законодавством.

За словами керівниці ДПС, податкова служба поступово переходить до ризикоорієнтованої моделі контролю. Йдеться про впровадження CRM-систем і секторального аналізу, які дозволяють зосереджуватися на тих, щодо кого є реальні ризики ухилення або мінімізації податкових зобов’язань.

Водночас Карнаух зазначила, що у разі значних витрат фізичної особи — наприклад, придбання дорогого автомобіля, як от Range Rover, за відсутності офіційних доходів — у податкової можуть виникнути питання. ДПС обмінюється інформацією майже з 40 державними реєстрами, зокрема з сервісними центрами МВС, які фіксують реєстрацію транспортних засобів.

"У разі, якщо людина здійснила такі видатки, при цьому не має абсолютно легального доходу, то ми, дамо запит. Звісно, це ризик по фізичній особі. Якщо це накопичення, якщо людина достатньо має пояснень, то тоді why not, як то кажуть, хай купує", — пояснила вона.

Ідентифікація таких випадків відбувається через аналіз даних, адже багато сервісів держави надається через цифрові сервіси, у нас відбувається автоматичний обмін інформацією.

"Коли ви ставите на облік на себе автомобіль, зазначаєте свій індивідуальний податковий номер. Для чого взагалі платнику податку присвоюється цей індивідуальний податковий номер і ви використовуєте його в усіх державних сервісах? Для того, щоб ідентифікувати вас, ідентифікувати всі з вами пов'язані події" — вказує Карнаух.

Також Леся Карнаух зазначила, що в Україні немає тотального податкового контролю за діяльністю усіх фізичних осіб. Але, за її словами, оскільки "ми достатньо цифровізована держава і багато сервісів держави надається через цифрові сервіси", то відбувається автоматичний обмін інформацією.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року підприємці — платники єдиного податку з доходом понад 1 млн гривень будуть зобов’язані реєструватися як платники ПДВ та сплачувати 20% податку. Законопроєкт також встановлює правила зміни ставки єдиного податку та визначає винятки для електронних резидентів.

Також Фокус писав, що в Мінрозвитку заперечили поширені в медіаповідомлення про плани запровадити в Україні новий податок на відновлення після завершення бойових дій.