Росія атакувала підстанцію на Волині: десятки тисяч людей без світла

Російські окупанти завдали удару по високовольтній підстанції неподалік від міста Нововолинськ у Волинській області. Через це підстанція вийшла з ладу.

У ніч на 9 лютого росіяни атакували захід України дронами. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів про наслідки атаки на підстанцію в Нововолинську.

За його словами, на високовольтній підстанції внаслідок атаки є значні пошкодження, через це підстанція наразі не працює.

За його даними, понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.

"Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів. Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції", — повідомив Карпус.

Водночас два ліцеї в місті сьогодні працюватимуть дистанційно, ще два — не прийматимуть учнів.

Натомість у Волинській ОВА наразі не коментували удари по регіону.

Нагадаємо, що з 8 лютого Київ зміг повернутися до тимчасових графіків відключення електроенергії. Водночас дефіцит електроенергії в столиці залишається серйозним.

У ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Після масованого обстрілу РФ у суботу, 7 лютого, ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Скажімо, у столиці світло подають на дуже невеликий проміжок часу — приблизно на півтори-дві години.

Основну кількість "Шахедів" і ракет під час атаки 7 лютого ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що після російської атаки по енергетичній інфраструктурі на мешканців Івано-Франківської області принаймні кілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла.