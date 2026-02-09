Россия атаковала подстанцию на Волыни: десятки тысяч людей без света

Российские оккупанты нанесли удар по высоковольтной подстанции неподалеку от города Нововолынск в Волынской области. Из-за этого подстанция вышла из строя.

В ночь на 9 февраля россияне атаковали запад Украины дронами. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

Городской голова Нововолынска Борис Карпус рассказал о последствиях атаки на подстанцию в Нововолынске.

По его словам, на высоковольтной подстанции в результате атаки есть значительные повреждения, поэтому подстанция пока не работает.

По его данным, более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света.

"Критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов. Энергетики работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии через другие подстанции", — сообщил Карпус.

В то же время два лицея в городе сегодня будут работать дистанционно, еще два — не будут принимать учеников.

Зато в Волынской ОВА пока не комментировали удары по региону.

Напомним, что с 8 февраля Киев смог вернуться к временным графикам отключения электроэнергии. В то же время дефицит электроэнергии в столице остается серьезным.

В ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

После массированного обстрела РФ в субботу, 7 февраля, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Скажем, в столице свет подают на очень небольшой промежуток времени — примерно на полтора-два часа.

Основное количество "Шахедов" и ракет во время атаки 7 февраля враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света.