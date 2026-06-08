Зросла на майже 20%: нардеп розкрив розмір зарплати у Верховній Раді

Заробітна плата народних депутатів за останні п'ять років зросла майже на 10 тисяч гривень, розповів нардеп Горбенко.

За його словами, індексація зарплат народних депутатів складає приблизно 4% річних. Про це депутат фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко сказав в етері "Новини. Live".

Він пояснив, що суттєвого підвищення не було — натомість впродовж 5 років відбувається індексація, яка складає 4% річних.

"Була 46, зараз 54-55 тисяч гривень. Я можу помилятися на якісь 100-200 гривень", — пояснив нардеп.

Водночас він не розповів про рівень різноманітних доплат для депутатів та про те, на якому рівні знаходяться вони.

Раніше стало відомо, що народні депутати пропонують підняти мінімальний прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату та мінімальну пенсію. Разом з тим військовим можуть підняти грошове забезпечення у півтора раза, а чиновники матимуть обмеження верхнього порогу зарплати. Джерело коштів для такого зростання — податок на доходи фізичних осіб, завдяки боротьбі з несплатою податків і зменшенню першочергових державних витрат.

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Зазначимо, на початку травня медіа розповіли про підвищення зарплат в Україні, яке зачепить співробітників Національної поліції. З'ясувалось, що зарплата правоохоронців може зрости до 33 тис. грн.

Раніше ми також інформували, що у березні 2026 року зарплату фактично отримали 165,4 тис. українських чиновників. Середня оплата праці в апаратах центральних органів виконавчої влади становила 58,64 тис. грн.

Нагадуємо, 22 травня Фокус писав про підвищення зарплат військовим і про те, з яких джерел бюджет може отримати нові надходження.