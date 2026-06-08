Выросла почти на 20%: нардеп раскрыл размер зарплаты в Верховной Раде

Заработная плата народных депутатов за последние пять лет выросла почти на 10 тысяч гривен, рассказал нардеп Горбенко.

По его словам, индексация зарплат народных депутатов составляет примерно 4% годовых. Об этом депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сказал в эфире "Новости. Live".

Он пояснил, что существенного повышения не было — зато в течение 5 лет происходит индексация, которая составляет 4% годовых.

"Была 46, сейчас 54-55 тысяч гривен. Я могу ошибаться на какие-то 100-200 гривен", — пояснил нардеп.

В то же время он не рассказал об уровне различных доплат для депутатов и о том, на каком уровне находятся они.

Ранее стало известно, что народные депутаты предлагают поднять минимальный прожиточный минимум, минимальную заработную плату и минимальную пенсию. Вместе с тем военным могут поднять денежное обеспечение в полтора раза, а чиновники будут иметь ограничения верхнего порога зарплаты. Источник средств для такого роста — налог на доходы физических лиц, благодаря борьбе с неуплатой налогов и уменьшению первоочередных государственных расходов.

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Отметим, в начале мая медиа рассказали о повышении зарплат в Украине, которое затронет сотрудников Национальной полиции. Выяснилось, что зарплата правоохранителей может вырасти до 33 тыс. грн.

Ранее мы также информировали, что в марте 2026 года зарплату фактически получили 165,4 тыс. украинских чиновников. Средняя оплата труда в аппаратах центральных органов исполнительной власти составила 58,64 тыс. грн.

Напоминаем, 22 мая Фокус писал о повышении зарплат военным и о том, из каких источников бюджет может получить новые поступления.