Парфуми на розлив під питанням: які нові правила запрацюють в Україні з 3 серпня

В Україні запроваджують жорсткіші правила для продажу косметичної продукції.

Від 3 серпня 2026 року в Україні завершується перехідний період дії Технічного регламенту на косметичну продукцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №65 від 20 січня 2021 року. Після цієї дати косметична продукція, що вводиться на ринок, повинна відповідати повним вимогам щодо безпечності, маркування та процедури нотифікації.

Парфумерна продукція також входить до складу косметичної та регулюється цим технічним регламентом.

Як зазначається в роз’ясненнях Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, після завершення перехідного періоду регламент застосовуватиметься в повному обсязі, а косметична продукція, що вже була введена в обіг, може залишатися на ринку до кінця строку придатності.

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На тлі цих змін на ринку також обговорюють можливий вплив нових правил на продаж парфумів на розлив.

Які вимоги діятимуть

Технічний регламент встановлює обов’язкові вимоги до косметичної продукції, зокрема:

безпечність для здоров’я людини за нормальних або обґрунтовано передбачуваних умов використання;

відповідність вимогам щодо складу та характеристик;

належне маркування;

наявність документації, що підтверджує відповідність продукції;

визначення відповідальної особи за продукцію на ринку;

проведення оцінки безпечності.

Введення в обіг та нотифікація

Перед розміщенням на ринку косметична продукція підлягає процедурі повідомлення (нотифікації).

Інформація про продукцію подається через визначену електронну систему до її введення в обіг.

Сфера застосування

Технічний регламент поширюється на косметичну продукцію, що вводиться в обіг та реалізується на ринку України.

До неї належать речовини або суміші, призначені для нанесення на зовнішні частини людського тіла — шкіру, волосся, нігті, губи, зовнішні статеві органи, зуби та слизову оболонку ротової порожнини.

Такі засоби використовуються виключно або переважно для:

очищення;

ароматизації;

зміни зовнішнього вигляду;

захисту;

підтримання у належному стані;

коригування запаху тіла.

Що зміниться для ринку

Регламент запроваджує єдині правила безпечності та обігу косметичної продукції, включно з парфумерією.

Косметична продукція, яка була законно введена в обіг до 3 серпня 2026 року, може надалі реалізовуватися до завершення строку придатності.

Контроль за дотриманням вимог здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом планових і позапланових перевірок.

Чому виникло питання про парфуми на розлив

Парфуми належать до косметичної продукції, тому підпадають під дію технічного регламенту.

Окремої заборони на продаж парфумів у форматі «на розлив» документ не містить.

Водночас вимоги щодо маркування, простежуваності та документального підтвердження походження продукції стали підставою для дискусій щодо особливостей роботи цього сегмента після повного набуття чинності регламентом.

Що це означає для споживачів

Для споживачів нові правила означають посилення контролю за безпечністю та якістю косметичної продукції.

Регулювання гармонізоване з європейськими підходами та спрямоване на підвищення рівня захисту споживачів.

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