Хто ризикує залишитися без пенсії: юрист нагадав про документи для отримання виплат

Перед виходом на пенсію слід перевірити страховий стаж і підготувати всі документи для подання до Пенсійного фонду. Для чоловіків і жінок перелік документів дещо відрізняється.

Перед виходом на пенсію за віком українцям слід заздалегідь перевірити страховий стаж і підготувати пакет документів. Частину необхідних відомостей можна отримати з електронних реєстрів, однак у деяких випадках доведеться шукати архівні довідки або додаткові підтвердження.

Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат Сергій Литвиненко.

Паспорт, податковий номер та фото

Для оформлення пенсії насамперед необхідно підготувати документ, що посвідчує особу, — паспорт громадянина України або ID-картку. Власникам ID-картки також може знадобитися довідка про реєстрацію за місцем проживання.

До пакету документів також входить реєстраційний номер облікової картки платника податків. Крім того, потрібно підготувати кольорову фотографію для оформлення пенсійного посвідчення.

Відео дня

Чоловіки обов’язково мають надати військовий квиток або довідку з комісаріату, а для зарахування періодів навчання за денною формою до 2004 року знадобляться диплом та довідка з навчального закладу

"Ключовим елементом є підтвердження страхового стажу, де основним документом є оригінал трудової книжки або відомості з реєстру застрахованих осіб за періоди після 1 січня 2004 року", — зазначив адвокат, керуючий партнер АТ "Winner Partners" Сергій Литвиненко.

Страховий стаж Фото: ПФУ

Як підтвердити страховий стаж

Тому одним із головних питань перед призначенням пенсії є підтвердження страхового стажу.

За словами Сергія Литвиненка, хоча основним документом для підтвердження періодів роботи є трудова книжка, стаж за періоди після 1 січня 2004 року підтверджується також даними з реєстру застрахованих осіб.

Важливо

Якщо підприємство ліквідували: як підтвердити стаж, щоб не залишитися без пенсії

Якщо в документах бракує необхідних записів, можуть знадобитися додаткові підтвердження у вигляді довідок від підприємств, архівних установ або цивільно-правових договорів.

Які додаткові документи можуть знадобитися чоловікам і жінкам

Чоловікам для оформлення пенсії необхідно мати військовий квиток або відповідну довідку.

Для підтвердження періодів навчання за денною формою до 2004 р. слід підготувати диплом та довідку з навчального закладу.

Жінкам також доцільно підготувати свідоцтва про народження дітей та свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища, що дозволить зарахувати до стажу період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Жінкам слід заздалегідь перевірити наявність свідоцтв про народження дітей. Ці документи можуть знадобитися для зарахування до стажу періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо після укладення шлюбу змінилося прізвище, також слід підготувати свідоцтво про шлюб.

Довідка про заробітну плату та реквізити банківського рахунку

За бажанням та за умови фінансової доцільності майбутній пенсіонер може подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Важливо

Кожний четвертий пенсіонер в Україні отримує лише 3,5 тис. грн: де платять найменше, а де найбільше

Тим, хто планує отримувати пенсію на банківську картку, слід заздалегідь отримати довідку з реквізитами рахунку у форматі IBAN.

Документи для отримання пільгової пенсії

Окремий пакет підтверджуючих документів необхідний особам, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Залежно від підстав це можуть бути:

посвідчення учасника бойових дій;

чорнобильське посвідчення;

документи, що підтверджують роботу в шкідливих або важких умовах праці.

Куди подавати документи на пенсію

Після підготовки необхідних документів разом із заявою їх можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також оформити пенсію можна дистанційно через веб-портал електронних послуг ПФУ або додаток "Дія" з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як зазначив адвокат Сергій Литвиненко, своєчасна перевірка документів та страхового стажу може допомогти уникнути ситуації, коли безпосередньо перед виходом на пенсію доводиться шукати відсутні довідки або звертатися до архівів.

Нагадаємо, що сам по собі вік в Україні не гарантує призначення пенсії. Щоб отримати виплати у 2026 році, потрібно одночасно відповідати вимогам щодо віку та мати достатній страховий стаж.