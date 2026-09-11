Уряд запускає нову ініціативу для біженців, які думають про повернення в Україну

Держава готується запропонувати українцям за кордоном живе спілкування з майбутніми сусідами ще до фактичного переїзду. Саме так у Мінсоцполітики планують полегшити рішення про повернення додому.

Уряд України розробляє новий формат взаємодії з біженцями за кордоном, які розглядають можливість повернення на батьківщину. У громадах планують залучити волонтерів – "амбасадорів повернення", котрі розповідатимуть про особливості життя в конкретному місці та допомагатимуть новоприбулим налагоджувати контакти в Україні. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Ініціатива орієнтована насамперед на тих, хто не може повернутися до свого колишнього місця проживання – таким людям запропонують заздалегідь дізнатися про життя в іншій, доступній для них громаді.

Волонтер-посол знайомитиме людину з громадою ще до приїзду – з погляду звичайного мешканця, ділячись власним досвідом та допомагаючи налагодити зв'язки на місці. Заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська пояснила, що мета проєкту – дати українцям достатньо інформації для власного рішення про повернення та показати, що вдома їх чекають не лише на державному рівні.

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Водночас амбасадори не замінять професійних консультантів. Їхня функція обмежується практичним знайомством із громадою, тоді як офіційні консультанти надаватимуть інформацію про державні програми підтримки та працюватимуть у Центрах єдності.

Наразі проєкт перебуває на стадії розробки – дату запуску, перелік амбасадорів чи контакти ще не оголошено.

Раніше повідомлялося, що українка Анна Чумак розповіла про власний досвід еміграції до Іспанії, звідки повернулася в Україну через розчарування в реаліях життя за кордоном.

Також відомо, що демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися навіть попри можливе повернення частини громадян – це не зупинить процес депопуляції та старіння населення.

Крім того, українські урядовці вже готуються до масового повернення громадян. За прогнозами, після війни додому може приїхати близько двох мільйонів людей.