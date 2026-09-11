Правительство запускает новую инициативу для беженцев, которые подумывают о возвращении в Украину

Государство готовится предложить украинцам, проживающим за рубежом, возможность пообщаться с будущими соседями ещё до фактического переезда. Именно таким образом в Минсоцполитики планируют облегчить принятие решения о возвращении домой.

Правительство Украины разрабатывает новый формат взаимодействия с беженцами за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения на родину. В общинах планируется привлечь волонтеров – "послов возвращения", которые будут рассказывать об особенностях жизни в конкретном месте и помогать вновь прибывшим налаживать контакты в Украине. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Инициатива ориентирована в первую очередь на тех, кто не может вернуться в прежнее место жительства — таким людям предложат заранее познакомиться с жизнью в другой, доступной для них общине.

Волонтер-посол будет знакомить человека с местным сообществом ещё до его приезда — с точки зрения обычного жителя, делясь собственным опытом и помогая наладить связи на месте. Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская пояснила, что цель проекта — предоставить украинцам достаточно информации для принятия собственного решения о возвращении и показать, что дома их ждут не только на государственном уровне.

Видео дня

В то же время послы не заменят профессиональных консультантов. Их роль ограничивается практическим знакомством с общиной, тогда как официальные консультанты будут предоставлять информацию о государственных программах поддержки и работать в Центрах единства.

В настоящее время проект находится на стадии разработки — дата запуска, список амбассадоров и контактные данные пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что украинка Анна Чумак рассказала о собственном опыте эмиграции в Испанию, откуда она вернулась в Украину из-за разочарования в реалиях жизни за рубежом.

Также известно, что демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться даже несмотря на возможное возвращение части граждан — это не остановит процесс депопуляции и старения населения.

Кроме того, украинские чиновники уже готовятся к массовому возвращению граждан. По прогнозам, после войны домой могут вернуться около двух миллионов человек.