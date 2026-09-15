Виплачену пенсію можуть змусити повернути: у ПФУ назвали умову

Деяким українцям доведеться повернути Пенсійному фонду гроші, якщо вони вчасно не повідомлять про зміни, що впливають на нарахування пенсій, соціальних і страхових виплат, субсидій чи пільг.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

У ПФУ наголосили, що про будь-які зміни потрібно повідомляти протягом 10 днів.

Зокрема, йдеться про зміну паспорта або прізвища, контактних даних чи банківських реквізитів. Також потрібно повідомляти про працевлаштування, звільнення або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Як повідомити про зміни

Повідомити про зміни можна через електронний кабінет ПФУ, особисто у будь-якому сервісному центрі фонду або поштою, надіславши необхідні документи рекомендованим листом. Якщо зміни стосуються роботи, це також може зробити роботодавець.

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У Пенсійному фонді попередили: якщо не повідомити про зміни вчасно, можуть виникнути зайві виплати. У такому разі отримані кошти доведеться повернути фонду.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні змінилися суми пенсійних виплат. Водночас підвищення не поширилося на всіх пенсіонерів.

Раніше стало відомо, що самотні українці віком від 80 років, яким необхідний постійний догляд, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір становить приблизно 40% прожиткового мінімуму. Для оформлення доплати потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду, після чого до Пенсійного фонду потрібно подати відповідні документи.

Пенсійний фонд може не зарахувати до страхового стажу окремі періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас трудовий стаж за періоди до 1992 року за певних обставин можна підтвердити без довідок із пенсійних органів цих держав. Якщо ПФУ не зарахує окремі періоди, це рішення можна оскаржити через суд.

Також повідомлялося, що за певних обставин Пенсійний фонд України може припинити виплати українцям, які виїхали за кордон.