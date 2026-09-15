Выплаченную пенсию могут заставить вернуть: в ПФУ назвали условие

Некоторым украинцам придется вернуть деньги в Пенсионный фонд, если они своевременно не сообщат об изменениях, влияющих на начисление пенсий, социальных и страховых выплат, субсидий или льгот.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В ПФУ подчеркнули, что о любых изменениях необходимо сообщать в течение 10 дней.

В частности, речь идет об изменении паспорта или фамилии, контактных данных или банковских реквизитов. Также необходимо сообщать о трудоустройстве, увольнении или начале/прекращении предпринимательской деятельности.

Как сообщить об изменениях

Сообщить об изменениях можно через электронный кабинет ПФУ, лично в любом сервисном центре фонда или по почте, отправив необходимые документы заказным письмом. Если изменения касаются работы, это также может сделать работодатель.

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В Пенсионном фонде предупредили: если не сообщить об изменениях своевременно, могут возникнуть излишние выплаты. В таком случае полученные средства придется вернуть фонду.

Напомним, что с 1 июля в Украине изменились размеры пенсионных выплат. При этом повышение коснулось не всех пенсионеров.

Ранее стало известно, что одинокие украинцы в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер составляет примерно 40 % прожиточного минимума. Для оформления доплаты требуется заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода, после чего в Пенсионный фонд необходимо подать соответствующие документы.

Пенсионный фонд может не зачесть в страховой стаж отдельные периоды работы в России и Беларуси. В то же время трудовой стаж за периоды до 1992 года при определенных обстоятельствах можно подтвердить без справок из пенсионных органов этих государств. Если ПФУ не зачтет отдельные периоды, это решение можно обжаловать в суде.

Также сообщалось, что при определенных обстоятельствах Пенсионный фонд Украины может приостановить выплаты украинцам, выехавшим за границу.