У Києві та передмісті зник тиск води: Київводоканал повідомив, коли відновлять подачу

Унаслідок ворожого обстрілу та стрибка напруги в Києві й передмісті знеструмило насосні станції, через що мешканці одразу кількох районів опинилися з мінімальним тиском у кранах.

Увечері 30 вересня в кількох районах Києва, а також у сусідній Борщагівській громаді зафіксували збої у водопостачанні. Головною причиною стало зниження тиску у мережі через просідання напруги та знеструмлення критичної інфраструктури внаслідок чергового обстрілу з боку РФ. Про це офіційно повідомили в пресслужбі ПрАТ "АК "Київводоканал".

За даними комунальників, через стрибок напруги відбулося вимкнення обладнання на частині об’єктів водопровідного господарства.

У зв'язку з цим зниження тиску у водопровідній мережі зафіксували в таких частинах міста:

Правий берег: Солом’янський, Шевченківський, Святошинський та Печерський райони.

Солом’янський, Шевченківський, Святошинський та Печерський райони. Лівий берег: уся лівобережна частина столиці.

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Причиною комунальники назвали наслідки атаки та зниження напруги, через яке частина об’єктів системи водопостачання залишилася без електроживлення.

"У зв’язку з атакою ворога та посадкою напруги відбулося тимчасове пониження тиску у водопровідній мережі міста", — повідомили у "Київводоканалі".

Повідомлення про тимчасове пониження тиску у водопровідній мережі Києва Фото: Київводоканал

Ситуація пов’язана із масштабними проблемами в енергосистемі, які виникли після російської атаки 30 вересня. Через перевантаження обладнання в Києві та низці областей застосовували аварійні обмеження електропостачання, а пізніше столиця повернулася до стабілізаційних відключень за графіками.

У "Київводоканалі" продовжують роботи, необхідні для повернення системи до нормального режиму, але чітких термінів їх завершення назвати не можуть.

Частина Борщагівської громади також залишилася без води

Окремо про проблеми з водопостачанням повідомили у Борщагівській громаді.

Виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь заявив, що в частині громади водопостачання припинилося через відсутність подачі води з боку "Київводоканалу".

За його словами, на момент повідомлення точна причина припинення водопостачання залишалася невідомою.

"Щойно отримаємо підтверджену інформацію — одразу повідомимо", — зазначив Медвідь.

Пост Олександра Медвідя, що "Київводоканал" припинив подачу води Фото: Скриншот

При цьому о 19:44 Олександр Медвідь повідомив, що "Київводоканал" відновив приймання стічних вод після усунення технічної несправності. За його словами, наразі система поступово набирає необхідний тиск, тому найближчим часом очікується стабілізація водопостачання у громаді.

Пост Олександра Медвідя, що "Київводоканал" відновив приймання стічних вод Фото: Скриншот

Нагадаємо, в серпні у Харкові та Чугуївській громаді з кранів текла каламутна вода, однак у "Харківських теплових мережах" тоді заявляли, що за результатами аналізів її якість відповідає нормам. Комунальники пов’язували зміну кольору води з руйнуванням Бєлгородського гідровузла внаслідок бойових дій та подальшим збільшенням скиду води з Печенізького водосховища.

Також ми писали, що у серпні 2026 року у Софіївській Борщагівці місцеві фіксували масову загибель риби у водоймі біля вулиці Каденюка — вода там стала зеленою, каламутною та мала неприємний запах. Згодом державні служби встановили, що забруднення було пов’язане з потраплянням неочищених стічних вод, а загалом загинуло понад 15 тисяч водних організмів.