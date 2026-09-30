В Киеве и пригороде пропало давление воды: "Киевводоканал" сообщил, когда возобновят подачу

В результате вражеского обстрела и скачка напряжения в Киеве и пригороде произошло отключение электроэнергии на насосных станциях, из-за чего жители сразу нескольких районов оказались с минимальным давлением в кранах.

Вечером 30 сентября в нескольких районах Киева, а также в соседней Борщаговской общине были зафиксированы сбои в водоснабжении. Основной причиной стало снижение давления в сети из-за падения напряжения и отключения электроэнергии в критически важных объектах инфраструктуры в результате очередного обстрела со стороны РФ. Об этом официально сообщили в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал"".

По данным коммунальных служб, из-за скачка напряжения произошло отключение оборудования на части объектов водопроводного хозяйства.

В связи с этим снижение давления в водопроводной сети было зафиксировано в следующих районах города:

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Правый берег: Соломенский, Шевченковский, Святошинский и Печерский районы.

Соломенский, Шевченковский, Святошинский и Печерский районы. Левый берег: вся левобережная часть столицы.

Причиной коммунальщики назвали последствия атаки и падение напряжения, из-за чего часть объектов системы водоснабжения осталась без электроснабжения.

"В связи с атакой противника и падением напряжения произошло временное снижение давления в водопроводной сети города", — сообщили в "Киевводоканале".

Сообщение о временном снижении давления в водопроводной сети Киева Фото: Киевводоканал

Ситуация связана с масштабными проблемами в энергосистеме, возникшими после российской атаки 30 сентября. Из-за перегрузки оборудования в Киеве и ряде областей вводились аварийные ограничения электроснабжения, а позже столица вернулась к стабилизационным отключениям по графикам.

В "Киевводоканале" продолжаются работы, необходимые для восстановления нормального режима работы системы, однако точных сроков их завершения назвать не могут.

Часть Борщаговской общины также осталась без воды

Об проблемах с водоснабжением сообщили в Борщаговской общине.

Исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета Александр Медведь заявил, что в части общины водоснабжение прекратилось из-за отсутствия подачи воды со стороны "Киевводоканала".

По его словам, на момент сообщения точная причина прекращения водоснабжения оставалась неизвестной.

"Как только получим подтвержденную информацию — сразу сообщим", — отметил Медведь.

Сообщение Александра Медведя о том, что "Киевводоканал" прекратил подачу воды Фото: Скриншот

При этом в 19:44 Александр Медведь сообщил, что "Киевводоканал" возобновил прием сточных вод после устранения технической неисправности. По его словам, в настоящее время система постепенно набирает необходимое давление, поэтому в ближайшее время ожидается стабилизация водоснабжения в общине.

Сообщение Александра Медведя о том, что "Киевводоканал" возобновил прием сточных вод Фото: Скриншот

Напомним, в августе в Харькове и Чугуевской общине из кранов текла мутная вода, однако в "Харьковских тепловых сетях" тогда заявляли, что по результатам анализов её качество соответствует нормам. Коммунальщики связывали изменение цвета воды с разрушением Белгородского гидроузла в результате боевых действий и последующим увеличением сброса воды из Печенежского водохранилища.

Также мы писали, что в августе 2026 года в Софиевской Борщаговке местные жители зафиксировали массовую гибель рыбы в водоеме возле улицы Каденюка — вода там стала зелёной, мутной и имела неприятный запах. Впоследствии государственные службы установили, что загрязнение было связано с попаданием неочищенных сточных вод, а всего погибло более 15 тысяч водных организмов.