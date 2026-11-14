Населення України скоротилося на 12,7 млн осіб: демограф назвав кількість жителів країни

На підконтрольних українській владі територіях наразі проживає близько 28,5 мільйонів людей. До повномасштабного вторгнення РФ населення нашої країни складало понад 41 млн осіб.

За оцінками українських демографів на території України нині проживає 28,5 млн осіб. Про це у розмові з Lviv Media розповів професор Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України, доктор економічних наук Дмитро Шушпанов.

Експерт зазначив, що під час війни оцінити чисельність населення дуже важко, тим більше, що повноцінний перепис не проводився у країні з 2001 року. Утім, фахівці розробили певні методики, завдяки яким можна зробити певні судження.

За його словами, станом на 1 січня 2022 року в Україні було 41,2 млн осіб. Тобто за майже 5 років населення скоротилося на 12,7 млн.

Окрім того, на думку Дмитра Щушпанова, на тимчасово окупованих територіях також змінюється "корінне" населення, оскільки туди завозять чи запрошують громадян з РФ, які підміняють українців.

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Зазначимо, у жовтні керівниця Інституту демографії імені Михайла Птухи НАНУ Елла Лібанова заявила, що станом на середину 2026 року в Україні проживало 28,5 млн людей. З її слів, протягом останніх місяців кількість населення зменшилось ще на пів мільйона через виїзд українців за кордон.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що за кордоном перебувають 9,5 млн українців. За його словами, цих людей потрібно повернути додому, щоб вони допомагали будувати та розвивати свою країну.