Пряний та смачний. Простий рецепт популярного супу "Харчо"

Грузинський суп Харчо ідеально підходить для холодної зими.

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Грузинська кухня славиться своїми приправами та ароматами. Суп Харчо готують у всьому світі, причому рецептів величезна кількість. Є рецепти з горіхами та соусом ткемалі, є з аджикою та приправами. Незмінні кілька правил: у харчо є яловичина і найчастіше його варять із рисом.

Якщо хочете наповнити свою кухню ароматами, спробуйте цей рецепт.

Суп "харчо"

Складові:

Яловичина — 500 гр;

Одна цибулина;

Часник – 10 зубчиків;

Аджика — 25 гр;

Томатна паста — 100 гр;

Уцхо-сунелі — 2 чайні ложки;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

Імеретинський шафран – щіпка (за бажанням)

Пів стакана рису;

Кінза, петрушка, копчена сіль.

Для початку варимо яловичину. Ріжемо м'ясо невеликими кубиками та варимо до готовності. Час приготування залежить від якості м'яса і від того, з якої частини туші його взяли, так що варитися воно буде близько півтори години.

Не забудьте зняти піну і варіть на невеликому вогні. Поки м'ясо вариться, притоміть на олії на сковороді дрібно нарізану цибулю і часник. Підсмажитися він не повинен, просто втомитися.

Додайте аджику та стебла кінзи, зелень поки прибережіть. Тушкуйте хвилини три, потім додайте томатну пасту і знову тушкуйте близько п'яти хвилин.

Готове м'ясо діставайте із бульйону. Бульйон процідіть, залийте знову в каструлю і трохи присоліть. Коли бульйон закипить, поверніть у каструлю м'ясо і залийте засмажку. Додайте декілька лаврових листочків, уцхо-сунелі та шафран і дайте знову закипіти. Тепер додайте промитий рис і варіть ще 15 хвилин. Додайте зелену петрушку, кінзу і товчений часник. Накрийте кришкою каструлю і залиште ще на п'ять хвилин. Але краще довше, щоб харчо просочився всіма ароматами.

Також ви можете приготувати ще один смачний зимовий суп – розсольник на яловичому бульйоні. Він чудово зігріє зимовими вечорами.