Закусочний торт із грибами та куркою: незвичайний рецепт (відео)

Щоб торт був ніжнішим, краще потримати його ніч у холодильнику.

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Незважаючи на те, що новорічні свята вже минули, апетитні закуски так само популярні на столі, незалежно від приводу. Пропонуємо вам рецепт ніжного та незвичайного закусочного торта від кулінарної блогерки Олени Митрофанової. Насичений смак і гарне оформлення зроблять цю страву родзинкою будь-якого застілля.

Закусочний торт із грибами та куркою

Інгредієнти:

Для коржів:

борошно — 250 г;

окріп — 130 мл;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль, часник, орегано.

Для начинки:

печериці — 350 г;

цибулина — 1 шт;

курячі стегна — 400 г;

сіль, перець, паприка;

соєвий соус — 3 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л.

Для соусу:

плавлений сирок — 2 шт.;

гаряче молоко — 100-150 г;

сирний сир — 200 г;

часник — 1-2 зубчики.

петрушка та горіхи — для прикраси.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати борошно, спеції, влити окріп і олію та все перемішати. Унаслідок вийде м'яке, запашне тісто. Загорнути готове тісто в целофановий пакет або харчову плівку і залишити на 20 хвилин, щоб воно відпочило.

Поки тісто настоюється, потрібно приготувати начинку. Для цього на розігрітій сковороді в олії спочатку необхідно обсмажити дрібно порізану цибулю. Щойно вона стане трохи золотистою, додати порізані гриби, обсмажити на сильному вогні ще чотири хвилини, додати спеції.

Куряче м'ясо зі стегон пропустити через м'ясорубку. Фарш обсмажити на сковороді з олією на сильному вогні, посоливши і поперчивши, додавши соєвий соус, гірчицю та паприку.

З тіста сформувати ковбаску, поділити на 5-6 частин, розкатати в тонкі коржі й обсмажити кожну на сухій сковороді з обох боків на середньому вогні. Скласти коржі в пакет, щоб вони не засохли та приготувати соус.

Для соусу плавлені сирки збити у блендері з гарячим молоком до однорідності. Потім туди ж додати сирний сіль і, за бажанням, часник, пропущений через прес. Все ще раз збити у блендері.

Останній етап — збирання торта. Щоб він був красивішим, можна зібрати його в роз'ємній формі.

На дно форми або страви покласти перший коржик, на нього — соус, розрівняти по всій поверхні. Далі викласти половину курячого м'яса, покривши зверху соусом. Потім — наступний корж, соус та половину грибів. Потім повторити все в тому самому порядку. Верхній корж змастити соусом, накрити форму плівкою і відправити торт на ніч у холодильник, щоб він просочився. Перед подачею на стіл можна прикрасити його на власний розсуд.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із хліба, а також тортик із крабових паличок.