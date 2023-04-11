Прикраса великоднього столу. Рецепт морквяних трайфлів (відео)
Ефектне оформлення та неймовірний смак зроблять цей десерт хітом святкового столу.
Трайфл — це страва англійської кухні, яка представляє собою порційні мінідесерти в стаканчиках для фуршету. Цей десерт дуже смачний, а ще має дуже ефектний вигляд на будь-якому столі. Святкове меню — не виняток. Відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура представила свій рецепт морквяних трайфлів для великоднього столу, які не лише видаються витвором мистецтва, а ще й дуже смачні.
Морквяні трайфли
Інгредієнти на 6 штук:
Для основи:
- шоколад — 400 г.
Для бісквіту:
- вершкове масло — 60 г;
- цукор — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 85 г;
- сода — 2 г;
- кориця — 1/2 ч. л.;
- натерта морква — 70 г;
- цедра одного апельсина.
Для просочення (не обов'язково):
- вода — 50 мл;
- цукор — 50 г;
- апельсиновий сік — 50 мл.
Для крему:
- крем-сир — 450 г;
- вершки (33%) — 150 мл;
- цукрова пудра — 20-30 г.
Для подачі:
- абрикосовий і апельсиновий джем — 300 г;
- шоколад — 40 г;
- мармеладна морква — 12 шт.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо основу. Для цього розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі 360 грамів шоколаду, довівши його температуру до 45 градусів. Потім додати ще 40 грамів шоколаду, помішуючи, охолодити до 28 градусів і знову нагріти до 30 градусів. Такі маніпуляції потрібні для того, щоб шоколад не танув за кімнатної температури. Наповнити шоколадом паперові стаканчики, поступово розподіливши його по стінках, перевернути на пергамент і прибрати в холодильник.
Далі робимо бісквіт. Масло та цукор збивати п'ять хвилин, потім додати яйце та перемішати. Туди ж ввести просіяне борошно, соду, корицю, натерту на дрібній тертці моркву, цедру апельсина та знову перемішати. Перелити тісто на пергамент і випікати 10-15 хвилин у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці. Дістати готовий бісквіт і дати йому повністю охолонути.
Для просочення воду з цукром довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Додати апельсиновий сік, перемішати й охолодити. Потім просочити бісквіт.
Щоб приготувати крем, крем-сир, вершки та цукрову пудру збити до загусання.
Останній етап — формування десерту.
На паперових стаканчиках зробити надріз, вийняти шоколадні форми. Наповнити шоколадні стаканчики за принципом: бісквіт — крем — джем і так повторити тричі. Покрити кремом верхній шар, посипати тертим шоколадом і прикрасити морквинами з мармеладу.
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