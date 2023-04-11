Прикраса великоднього столу. Рецепт морквяних трайфлів (відео)

Ефектне оформлення та неймовірний смак зроблять цей десерт хітом святкового столу.

Related video

Трайфл — це страва англійської кухні, яка представляє собою порційні мінідесерти в стаканчиках для фуршету. Цей десерт дуже смачний, а ще має дуже ефектний вигляд на будь-якому столі. Святкове меню — не виняток. Відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура представила свій рецепт морквяних трайфлів для великоднього столу, які не лише видаються витвором мистецтва, а ще й дуже смачні.

Морквяні трайфли

Інгредієнти на 6 штук:

Для основи:

шоколад — 400 г.

Для бісквіту:

вершкове масло — 60 г;

цукор — 100 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 85 г;

сода — 2 г;

кориця — 1/2 ч. л.;

натерта морква — 70 г;

цедра одного апельсина.

Для просочення (не обов'язково):

вода — 50 мл;

цукор — 50 г;

апельсиновий сік — 50 мл.

Для крему:

крем-сир — 450 г;

вершки (33%) — 150 мл;

цукрова пудра — 20-30 г.

Для подачі:

абрикосовий і апельсиновий джем — 300 г;

шоколад — 40 г;

мармеладна морква — 12 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо основу. Для цього розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі 360 грамів шоколаду, довівши його температуру до 45 градусів. Потім додати ще 40 грамів шоколаду, помішуючи, охолодити до 28 градусів і знову нагріти до 30 градусів. Такі маніпуляції потрібні для того, щоб шоколад не танув за кімнатної температури. Наповнити шоколадом паперові стаканчики, поступово розподіливши його по стінках, перевернути на пергамент і прибрати в холодильник.

Далі робимо бісквіт. Масло та цукор збивати п'ять хвилин, потім додати яйце та перемішати. Туди ж ввести просіяне борошно, соду, корицю, натерту на дрібній тертці моркву, цедру апельсина та знову перемішати. Перелити тісто на пергамент і випікати 10-15 хвилин у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці. Дістати готовий бісквіт і дати йому повністю охолонути.

Для просочення воду з цукром довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Додати апельсиновий сік, перемішати й охолодити. Потім просочити бісквіт.

Щоб приготувати крем, крем-сир, вершки та цукрову пудру збити до загусання.

Останній етап — формування десерту.

На паперових стаканчиках зробити надріз, вийняти шоколадні форми. Наповнити шоколадні стаканчики за принципом: бісквіт — крем — джем і так повторити тричі. Покрити кремом верхній шар, посипати тертим шоколадом і прикрасити морквинами з мармеладу.

Раніше Фокус писав, як приготувати паску без замісу, а також неймовірне пасхальне печиво "Пташині гнізда".