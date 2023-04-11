Украшение пасхального стола. Рецепт морковных трайфлов (видео)
Эффектное оформление и невероятный вкус сделают этот десерт хитом праздничного стола.
Трайфл – это блюдо английской кухни, которое представляет собой порционные мини-десерты в стаканчиках для фуршета. Этот десерт очень вкусный, а еще очень эффектно смотрится на любом столе. Праздничное меню – не исключение. Известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура представила свой рецепт морковных трайфлов для пасхального стола, которые не только выглядят как произведение искусства, но еще и очень вкусные.
Морковные трайфлы
Ингредиенты на 6 штук:
Для основы:
- шоколад – 400 гр.
Для бисквита:
- сливочное масло – 60 гр;
- сахар – 100 гр;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 85 гр;
- сода – 2 гр;
- корица – 1/2 ч. л;
- натертая морковка – 70 гр;
- цедра одного апельсина.
Для пропитки (не обязательно):
- вода – 50 мл;
- сахар – 50 гр;
- апельсиновый сок – 50 мл.
Для крема:
- крем-сыр – 450 гр;
- сливки (33%) – 150 мл;
- сахарная пудра – 20-30 гр.
Для подачи:
- абрикосовый и апельсиновый джем – 300 гр;
- шоколад – 40 гр;
- мармеладные морковки – 12 шт.
Способ приготовления:
Сначала готовим основу. Для этого растопить на водяной бане или в микроволновке 360 граммов шоколада, доведя его температуру до 45 градусов. Затем добавить еще 40 граммов шоколада, помешивая, охладить до 28 градусов и снова нагреть до 30 градусов. Такие манипуляции нужны для того, чтобы шоколад не таял при комнатной температуре. Наполнить шоколадом бумажные стаканчики, равномерно распределив его по стенкам, перевернуть на пергамент и убрать в холодильник.
Далее делаем бисквит. Масло и сахар взбивать пять минут, затем добавить яйцо и перемешать. Туда же ввести просеянную муку, соду, корицу, натертую на мелкой терке морковь, цедру апельсина и снова перемешать. Перелить тесто на пергамент и выпекать 10–15 минут в предварительно разогретой до 170 градусов духовке. Достать готовый бисквит и дать ему полностью остыть.
Для пропитки воду с сахаром довести до кипения, пока сахар полностью не растворится. Добавить апельсиновый сок, перемешать и охладить. Затем пропитать бисквит.
Чтобы приготовить крем, крем-сыр, сливки и сахарную пудру взбить до загустения.
Последний этап – сборка десерта.
На бумажных стаканчиках сделать надрез, вынуть шоколадные формы. Наполнить шоколадные стаканчики по принципу: бисквит – крем – джем, и так повторить трижды. Покрыть кремом верхний слой, посыпать тертым шоколадом и украсить морковками из мармелада.
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