Украшение пасхального стола. Рецепт морковных трайфлов (видео)

Эффектное оформление и невероятный вкус сделают этот десерт хитом праздничного стола.

Related video

Трайфл – это блюдо английской кухни, которое представляет собой порционные мини-десерты в стаканчиках для фуршета. Этот десерт очень вкусный, а еще очень эффектно смотрится на любом столе. Праздничное меню – не исключение. Известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура представила свой рецепт морковных трайфлов для пасхального стола, которые не только выглядят как произведение искусства, но еще и очень вкусные.

Морковные трайфлы

Ингредиенты на 6 штук:

Для основы:

шоколад – 400 гр.

Для бисквита:

сливочное масло – 60 гр;

сахар – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

мука – 85 гр;

сода – 2 гр;

корица – 1/2 ч. л;

натертая морковка – 70 гр;

цедра одного апельсина.

Для пропитки (не обязательно):

вода – 50 мл;

сахар – 50 гр;

апельсиновый сок – 50 мл.

Для крема:

крем-сыр – 450 гр;

сливки (33%) – 150 мл;

сахарная пудра – 20-30 гр.

Для подачи:

абрикосовый и апельсиновый джем – 300 гр;

шоколад – 40 гр;

мармеладные морковки – 12 шт.

Способ приготовления:

Сначала готовим основу. Для этого растопить на водяной бане или в микроволновке 360 граммов шоколада, доведя его температуру до 45 градусов. Затем добавить еще 40 граммов шоколада, помешивая, охладить до 28 градусов и снова нагреть до 30 градусов. Такие манипуляции нужны для того, чтобы шоколад не таял при комнатной температуре. Наполнить шоколадом бумажные стаканчики, равномерно распределив его по стенкам, перевернуть на пергамент и убрать в холодильник.

Далее делаем бисквит. Масло и сахар взбивать пять минут, затем добавить яйцо и перемешать. Туда же ввести просеянную муку, соду, корицу, натертую на мелкой терке морковь, цедру апельсина и снова перемешать. Перелить тесто на пергамент и выпекать 10–15 минут в предварительно разогретой до 170 градусов духовке. Достать готовый бисквит и дать ему полностью остыть.

Для пропитки воду с сахаром довести до кипения, пока сахар полностью не растворится. Добавить апельсиновый сок, перемешать и охладить. Затем пропитать бисквит.

Чтобы приготовить крем, крем-сыр, сливки и сахарную пудру взбить до загустения.

Последний этап – сборка десерта.

На бумажных стаканчиках сделать надрез, вынуть шоколадные формы. Наполнить шоколадные стаканчики по принципу: бисквит – крем – джем, и так повторить трижды. Покрыть кремом верхний слой, посыпать тертым шоколадом и украсить морковками из мармелада.

Ранее Фокус писал, как приготовить пасхальный кулич без замеса, а также невероятное пасхальное печенье "Птичьи гнезда".