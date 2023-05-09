Найкраща приправа до будь-якого грилю: готуємо незвичайний абрикосовий соус

Літо – час для гриля, а найскладніше у цьому питанні підібрати до м'яса правильний соус.

Related video

Якщо ви любите готувати на грилі, то вам сподобається цей ароматний та солодкий соус, який підходить до будь-якого м'яса чи овочів. Він легко і швидко готується з простих інгредієнтів, які напевно є в холодильнику або на кухні.

У рецепті, який пропонує спробувати Фокус, абрикосове варення надає соусу фруктовий смак і густоту, а часник, оцет та соєвий соус додають пікантності та солонуватості. Ви можете регулювати гостроту соусу на свій смак, додаючи більше або менше червоного перцю чілі. Цей соус чудово підкреслює смак м'яса, надаючи йому золотисту скоринку та соковитість.

Абрикосовий соус для гриля

Інгредієнти:

250 мл абрикосового варення;

60 мл яблучного оцту;

60 мл соєвого соусу;

2 зубчики часнику, подрібнених;

1/4 чайної ложки червоного перцю чілі (або до смаку).

У невеликій каструлі змішайте абрикосове варення, яблучний оцет, соєвий соус, часник та червоний перець чілі. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, помішуючи іноді.

Зменшить вогонь і варіть соус, помішуючи іноді близько 15 хвилин або до тих пір, поки він не загусне і не стане блискучим.

Соус готовий до використання. Ви можете зберігати його у холодильнику у закритому контейнері до двох тижнів.

Крім цього чудового соусу ви можете приготувати прекрасний елітний стейк дельмоніко з трав'яним маслом.