Соус "Чемпіон": рецепт смачної заготовки на зиму з мінімальними витратами

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить півтора літра соусу.

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Трохи томатів, цибулі та спецій, година роботи — і готовий дивовижно смачний соус "Чемпіон", який урізноманітнює зимовий стіл і допоможе зберегти аромати літа. Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Coyc "Чемпіон"

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 300 г;

гвоздика – 6 шт;

перець духмяний горошком – 10 шт;

лавровий лист – 2 шт;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст. л;

олія соняшникова рафінована – 5 ст. л;

оцет (9%) – 50 мл.

З цієї кількості інгредієнтів виходить півтора літра соусу.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно пробланшувати помідори. Для цього потрібно зробити на них зверху хрестоподібні надрізи, опустити помідори в окріп, потім — у холодну воду, після чого зняти шкірку. Помідори нарізати часточками, скласти їх у каструлю. Цибулю порізати півкільцями, а потім ще раз навпіл, додати її до помідорів. Туди ж відправити духмяний перець, гвоздику і лавровий лист. Засипати сіль, цукор, додати олію. Усе поставити на вогонь, довести до кипіння і, помішуючи, варити 5-7 хвилин. Наприкінці варіння додати оцет, ще раз перемішати.

Гарячим соус розлити в стерилізовані банки і перевернути на кришку, укутати і залишити до повного охолодження.

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