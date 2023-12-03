Чудодійне сало в банках: три рецепти заготовки на зиму

Аби сало вийшло ніжним на смак, вибирайте його для зимової заготовки з тоненькою скоринкою і з найменшою кількістю жилок.

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Сало — ще одне національне надбання українського народу, продукт, який містить вітаміни А, E, D, F, мікроелемент селен, що перетворює його на джерело корисних речовин. Як закрити сало в банки на зиму, розповіло інформагентство УНІАН.

Сало в банці для тривалого зберігання — смачне і ароматне, законсервоване в розсолі зі спеціями. Краще для засолки обирати сало з прожилками м'яса — воно вийде набагато смачніше. Доступні інгредієнти, легке приготування, а страва настільки апетитна, що з'їдається значно раніше, ніж закінчується термін зберігання.

Солоне сало — рецепт з часником

Інгредієнти:

сало — 2 кг;

вода — 5 склянок;

сіль — 200 г;

часник — 1 головка;

лавровий лист — 4 шт;

перець горошком — за смаком.

Сало промити, обсушити, нарізати невеликими шматочками.

Воду вилити в каструлю, посолити і довести до кипіння. Зняти з вогню, остудити.

Часник очистити і натерти їм сало. Лавровий лист вимити та обсушити.

Викласти сало в банку, перекладаючи його шари перцем і лавровим листом.

Коли банка буде заповнена, вилити гарячий розсіл і прикрити банку кришкою.

Витримувати три дні, а потім щільно закрити кришку і прибрати заготовку в холодильник на 3-5 днів.

Після цього дістати сало з банки, натерти сіллю і спеціями, потім загорнути сало в папір і покласти у холодильник. Через добу закуска буде готова. Таке сало можна вживати відразу або прибрати в морозилку до зими.

Сало на зиму в розсолі гарячим способом

Інгредієнти:

сало з м'ясними прожилками — 1 кг;

часник — 4-5 зубчиків;

сіль — 5 ст. л;

лавровий лист — 5 шт.;

мелений запашний перець — 1,5 ч. л.;

сушений кріп — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

кмин, коріандр, спеції — за смаком.

Промити та обсушити сало. Якщо шматок товстий, то краще зробити на салі надрізи.

Часник очистити, крупно нарізати, додати його разом із сіллю, лавровим листом, запашним перцем і кропом в каструлю з водою. Довести до кипіння і варити 3-4 хвилини.

Залити сало розсолом так, щоб рідина повністю покрила його. Потім остудити, накрити кришкою і прибрати в холодильник на три дні.

Дістати сало, обсушити, натерти спеціями, загорнути продукт в плівку або фольгу і прибрати в холодильник або морозилку.

Сало в банку для тривалого зберігання

Інгредієнти:

сало — 1,5 кг;

вода — 2,5 л;

сіль — 100 г;

часник — 6 зубчиків;

лавровий лист — 6 шт.;

запашний чорний перець — 1 ч. л.;

перець чорний горошком — 1 ч. л.

Воду вилити в каструлю, посолити, довести до кипіння.

Сало промити, обсушити, нарізати шматочками. У стерилізовані банки викласти спеції і часник, потім — шматочки сала. Зверху вилити розсіл і закатати банки.

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