Чудодійне сало в банках: три рецепти заготовки на зиму
Аби сало вийшло ніжним на смак, вибирайте його для зимової заготовки з тоненькою скоринкою і з найменшою кількістю жилок.
Сало — ще одне національне надбання українського народу, продукт, який містить вітаміни А, E, D, F, мікроелемент селен, що перетворює його на джерело корисних речовин. Як закрити сало в банки на зиму, розповіло інформагентство УНІАН.
Сало в банці для тривалого зберігання — смачне і ароматне, законсервоване в розсолі зі спеціями. Краще для засолки обирати сало з прожилками м'яса — воно вийде набагато смачніше. Доступні інгредієнти, легке приготування, а страва настільки апетитна, що з'їдається значно раніше, ніж закінчується термін зберігання.
Солоне сало — рецепт з часником
Інгредієнти:
- сало — 2 кг;
- вода — 5 склянок;
- сіль — 200 г;
- часник — 1 головка;
- лавровий лист — 4 шт;
- перець горошком — за смаком.
Сало промити, обсушити, нарізати невеликими шматочками.
Воду вилити в каструлю, посолити і довести до кипіння. Зняти з вогню, остудити.
Часник очистити і натерти їм сало. Лавровий лист вимити та обсушити.
Викласти сало в банку, перекладаючи його шари перцем і лавровим листом.
Коли банка буде заповнена, вилити гарячий розсіл і прикрити банку кришкою.
Витримувати три дні, а потім щільно закрити кришку і прибрати заготовку в холодильник на 3-5 днів.
Після цього дістати сало з банки, натерти сіллю і спеціями, потім загорнути сало в папір і покласти у холодильник. Через добу закуска буде готова. Таке сало можна вживати відразу або прибрати в морозилку до зими.
Сало на зиму в розсолі гарячим способом
Інгредієнти:
- сало з м'ясними прожилками — 1 кг;
- часник — 4-5 зубчиків;
- сіль — 5 ст. л;
- лавровий лист — 5 шт.;
- мелений запашний перець — 1,5 ч. л.;
- сушений кріп — 1 ч. л.;
- вода — 1 л;
- кмин, коріандр, спеції — за смаком.
Промити та обсушити сало. Якщо шматок товстий, то краще зробити на салі надрізи.
Часник очистити, крупно нарізати, додати його разом із сіллю, лавровим листом, запашним перцем і кропом в каструлю з водою. Довести до кипіння і варити 3-4 хвилини.
Залити сало розсолом так, щоб рідина повністю покрила його. Потім остудити, накрити кришкою і прибрати в холодильник на три дні.
Дістати сало, обсушити, натерти спеціями, загорнути продукт в плівку або фольгу і прибрати в холодильник або морозилку.
Сало в банку для тривалого зберігання
Інгредієнти:
- сало — 1,5 кг;
- вода — 2,5 л;
- сіль — 100 г;
- часник — 6 зубчиків;
- лавровий лист — 6 шт.;
- запашний чорний перець — 1 ч. л.;
- перець чорний горошком — 1 ч. л.
Воду вилити в каструлю, посолити, довести до кипіння.
Сало промити, обсушити, нарізати шматочками. У стерилізовані банки викласти спеції і часник, потім — шматочки сала. Зверху вилити розсіл і закатати банки.Важливо
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