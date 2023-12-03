Горіхове варення: кому можна вживати та як приготувати

Горіхове варення дуже незвичне на смак і вкрай корисне для більшості українців, оскільки містить йод.

Related video

Мало хто знає, що з волоського горіха можна приготувати надзвичайно смачне і корисне варення. Такі ласощі можна додавати в випічку або їсти з чаєм, а сиропом рекомендується поливати оладки, кисломолочний сир, морозиво. Як приготувати таку смакоту, розповіло інформагентство УНІАН.

Варення з волоських горіхів насправді досить корисне, бо багате на йод, якого у більшості українців спостерігається дефіцит. Це варення підвищує імунітет, полегшує перебіг застуди. Корисне воно при захворюванні щитовидної залози або лікуванні імпотенції у чоловіків.

Проте є хвороби, за яких вживання горіхового варення шкідливе — це діабет, зайва вага та надлишок йоду в організмі.

Готують горіхове варення як із зелених, так і стиглих плодів.

Просте варення із зеленого волоського горіха

Інгредієнти:

молоді зелені волоські горіхи — 1 кг;

цукор — 1 кг;

вода — 300 мл;

прянощі за смаком — мелена кориця, гвоздика, аніс, кардамон;

какао — 2 ст. л.

Відберіть молоді горіхи з м'якою шкаралупою, які легко розрізаються ножем.

Пересипте плоди у велику ємність, залийте водою і залиште на 15-20 днів. Воду потрібно міняти щодня. Навіщо це робити? Аби з горіхів пішла гіркота.

Після вимочування можна варити варення. Для цього змішати 300 мл води з цукром і довести до кипіння. Варити сироп, поки цукор не розчиниться.

У сироп викласти горіхи і варити варення 90 хвилин, пока горіхи не стануть легко протикатися зубочисткою. Корицю покласти в середині варіння горіхів, а інші спеції і какао — за 10 хвилин до кінця.

Гаряче варення розлити по стерильних банках.

Горіхове варення зі стиглих горіхів і яблук

Інгредієнти:

яблука — 500 г;

горіхи волоські (ядра) — 100 г;

лимон — 0,5 шт.;

цукор — 500 г;

вода — 200 мл;

запашний перець — 5 шт.;

гвоздика в бутонах — 5 шт.;

кориця мелена — 0,5 ч. л.

Яблука вимити і очистити від шкоринки, видалити серединки. Нарізати невеликими кубиками.

Викласти яблука в каструлю, залити водою і засипати цукром, вичавити сік половини лимона. Додати гвоздику і запашний перець.

Довести до кипіння і варити 15 хвилин, регулярно помішуючи варення ложкою.

Горіхи подрібнити блендером або кавомолкою. Додати їх в яблучну суміш і варити ще 15 хвилин.

За 5 хвилин до закінчення варіння додати в суміш мелену корицю.

Гаряче варення розкласти по стерильних банках і накрити стерильними кришками.

Важливо

Містять корисні жири: 3 види горіхів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні

Нагадаємо, вчені довели, що одна порція горіхів на день допоможе знизити ризик депресії.

Раніше Фокус писав: якщо на постійній основі вживати волоські горіхи, мигдаль, арахіс або фісташки, це продовжить вам життя.