Крем-суп із цвітної капусти з часником: рецепт дієтичної страви

У холодну погоду немає нічого кращого, ніж смачний, ароматний, ситний і водночас легкий овочевий крем-суп.

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Суп-пюре з цвітної капусти особливо добре підходить для дієтичного харчування. Він дуже простий у приготуванні, має приємну консистенцію та ніжний смак. Як і всі крем-супи, добре насичує, але залишає відчуття легкості. Його можна подавати або з часниковим хлібом, або з сухариками, пише The Modern Proper.

Інгредієнти

900 г цвітної капусти, розрізаної на невеликі суцвіття;

2 великі моркви, очищені, нарізані шматочками завтовшки 3-4 см;

½ середньої жовтої цибулини, розрізаної на четвертинки;

3 столові ложки оливкової олії екстракласу;

2 столові ложки борошна (без гірки);

2 чайні ложки солі;

½ чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю і ще трохи для подачі;

4 невеликих зубчики часнику;

4 склянки курячого або овочевого бульйону;

1 склянка незбираного молока;

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

⅛ чайної ложки меленого мускатного горіха.

Фото: The Modernproper

Кількість інгредієнтів вказано на приготування 6 порцій супу.

Приготування

Розігрійте духовку до 190°С, поставивши решітку в центральне положення. Застеліть деко з бортиками пергаментним папером. Викладіть цвітну капусту, моркву і цибулю на деко і перемішайте з 1 столовою ложкою оливкової олії, борошном, 1 чайною ложкою солі та перцем. Помістіть часник і решту 2 столові ложки оливкової олії в невелику форму, потім додайте його в центр дека. Запікайте 45 хвилин або поки овочі не стануть м'якими і набудуть темно-золотистого кольору. Залиште 6 запечених суцвіть цвітної капусти, потім перекладіть овочі, що залишилися, в основу блендера. За допомогою виделки перекладіть смажений часник у блендер, залишивши олію у формочці. Додайте в блендер бульйон, молоко, лимонний сік, мускатний горіх і 1 чайну ложку солі, що залишилася, і збивайте до отримання однорідної маси, близько 2 хвилин. Перекладіть суміш у каструлю середнього розміру і доведіть до кипіння на середньому вогні. Розділіть суп по тарілках. Прикрасьте цвітною капустою, що залишилася, невеликою кількістю часникової олії та будь-якою кількістю перцю.

Раніше Фокус поділився рецептом курячого крем-супу. Він чудово усуває голод, але не залишає відчуття тяжкості після прийому їжі.