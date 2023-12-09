Ситна зимова вечеря від Гордона Рамзі: яловичина в пиві з гірчичними галушками (відео)

Класична британська страва у виконанні Гордона Рамзі, яку подають із домашніми пишними галушками з гірчицею, зігріє вас морозним зимовим вечором.

Related video

З настанням холодних зимових ночей ніщо не зрівняється зі стравами ситної британської кухні. Тушкована яловичина в пиві від відомого шеф-кухаря з гірчичними галушками — саме те, що потрібно для затишного вечора в колі сім'ї. Цим простим у приготуванні рецептом Гордон Рамзі поділився на своєму youtube-каналі.

Інгредієнти

Для рагу:

філе яловичини, нарізане шматками — 700 г;

ель або пиво — 500 мл;

яловичий бульйон — 300 мл;

ріпчаста цибуля — 150 г;

морква — 250 г;

часник — 4 зубчики;

томатна паста — 3 ч. л.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

чебрець — 4 гілочки або 0,5 ч. л. сушеного;

лавровий лист — 3 шт;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

улюблена зелень — для подачі.

Для галушок:

зернова гірчиця — 1 ст. л.

борошно пшеничне — 125 г у тісто і ще трохи на підпал;

жир (яловичий або дрібно нарізане свиняче сало) — 75 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

розпушувач — ¼ ч.л. за бажанням.

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 150С. Яловичину складіть у миску, посоліть, поперчіть, додайте ложку борошна і перемішайте.

Крок 2

Підготуйте овочі. Візьміть дрібну цибулю, розміром приблизно як шматочки м'яса. Якщо у вас цибуля більша, розріжте її на кілька частин. Моркву очистіть і теж поріжте великими шматками.

Крок 3.

У форму для запікання налийте олію, поставте на середній вогонь. У гарячу олію викладіть м'ясо та обсмажте з усіх боків.

Крок 4

Додайте моркву, цибулю, чебрець, лавровий лист, часник і перемішайте. Тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини.

Крок 5

Влийте у форму півлітра пива, доведіть до кипіння і готуйте ще 2-3 хвилини.

Крок 6

Додайте томатну пасту і яловичий бульйон. Якщо у вас немає яловичого бульйону, ви можете використовувати овочевий бульйон або просту воду.

Прикрийте форму кришкою, залишивши щілинку для виходу пари. Якщо у вашої форми немає кришки, накрийте її фольгою і зробіть дерев'яною шпажкою кілька проколів для виходу пари. Це потрібно для того, щоб рагу не вийшло занадто водянистим.

Крок 7

Поставте форму з м'ясом у духовку і готуйте дві з половиною години, поки яловичина не стане ніжною і дуже м'якою.

Крок 8

Замісіть тісто на галушки. Змішайте в мисці борошно і яловичий жир, приправте сіллю і перцем. Додайте зернову гірчицю і трохи теплої води та замісіть тісто руками. Якщо ви хочете, щоб галушки вийшли більш повітряними, додайте чверть чайної ложки розпушувача. Без нього галушки будуть більш щільної консистенції.

Якщо суміш вийшла занадто рідкою — просто додайте ще трохи борошна. Якщо занадто сухою — додайте ще ложку води.

Тісто має вийти м'яким і трохи липким.

Крок 9

Розділіть тісто на 12 частин і скачайте кульки. Припорошуйте тісто борошном, щоб із ним було легше працювати.

Крок 10

Дістаньте рагу з духовки, збільште температуру до 180 градусів. Покладіть галушки в рагу і знову поставте форму в духовку ще на 20-25 хвилин. Готові галушки мають збільшитися в розмірі.

Крок 11

Подавайте страву гарячою, посипавши зверху улюбленою різаною зеленню.

Рецепти Гордона Рамзі: яловичина в пиві з гірчичними галушками

Нагадаємо, якщо хочете насолодитися вишуканою стравою від шеф-кухаря, приготуйте печінку по-берлінськи за рецептом шеф-кухаря Мартіна Темліца зі Speisewirtschaft, ресторану, заснованого відомими м'ясниками Kumpel & Keule в Кройцберзі.

Раніше Фокус писав, як приготувати Страчетті — смачну італійську страву з яловичини. Ця страва готується з тонких скибочок яловичини з томатами й оливками.