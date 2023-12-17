Мускатний гарбуз із сиром і беконом: рецепт смачного гарніру

Тертий сир разом із гарбузом надають страві апетитного вигляду. Смачно, пікантно, незвично і дуже красиво.

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Мускатний гарбуз при запіканні набуває ніжної та солодкої консистенції. Легка солодкість гарбуза вдало відтіняє солонуватий смак сиру та ароматного бекону. Ця страва може бути вдалим гарніром до м'яса чи риби, вважає кулінарка Лорен Міяширо, повідомляє Delish.

Інгредієнти

900 г мускатного гарбуза, очищеного і нарізаного шматочками завтовшки 2,5 см;

2 столові ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику, подрібнені;

2 столові ложки нарізаного чебрецю;

дрібка солі;

щіпка меленого чорного перцю;

230 г бекону, нарізаного;

150 г тертої моцарели;

100 г тертого пармезану;

нарізана свіжа петрушка для прикраси.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 220°С. У великій жароміцній сковороді (або у великій формі для запікання) перемішайте мускатний гарбуз з оливковою олією, часником і чебрецем. Приправте сіллю і перцем, потім посипте зверху беконом.

Крок 2. Запікайте, поки гарбуз не стане м'яким, а бекон не підсмажиться, приблизно 20-25 хвилин.

Крок 3. Дістаньте сковорідку з духовки та посипте зверху моцарелою і пармезаном. Запікайте ще 5-10 хвилин або поки сир не розплавиться.

Крок 4. Прикрасьте петрушкою і подавайте гарнір теплим.

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