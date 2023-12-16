М'ясо по-азійськи: смачна вечеря за 20 хвилин
Азіатська кухня вирізняється швидкими рецептами приготування м'яса на великому вогні. Спробуйте приготувати філе курки або свинини за цим рецептом, якщо на готування є зовсім небагато часу.
За цим рецептом можна приготувати філе свинини, індички або курки, результат обов'язково вас порадує. М'ясо виходить соковитим із хрусткою скоринкою і готується дуже швидко. Рецептом м'яса по-азійськи поділився сайт "Ґанок".
Інгредієнти
- куряче філе — 1 шт;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- бальзамічний оцет — 1 ст. л.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- олія для смаження;
- кунжут для присипання.
Для соусу:
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- гострий кетчуп — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.
Приготування
Крок 1
Філе помийте і обсушіть паперовим рушником.
Крок 2
Наріжте м'ясо на невеликі смужки або кубики.
Крок 3
Замаринуйте м'ясо із соєвим соусом і бальзамічним оцтом.
Крок 4
Змішайте борошно з крохмалем.
Крок 5
В окремій мисці з'єднайте соєвий соус, кетчуп і мед і добре перемішайте до однорідності.
Крок 6
У суміші борошна і крохмалю обваляйте кожен шматочок м'яса.
Крок 7
Розігрійте на великому вогні сковорідку з рослинною олією.
Крок 8
Обсмажте кожен шматочок м'яса з усіх боків до золотистої скоринки. На це піде близько 7 хвилин.
Крок 9
Залийте м'ясо підготовленим соусом, зменшіть вогонь і готуйте ще 3-4 хвилини постійно помішуючи.
Крок 10
Викладіть м'ясо на тарілку, присипте насінням кунжуту, за бажанням додайте улюблену зелень і подавайте гарячим.
Подавайте м'ясо із зеленим салатом або гарніром із рису з овочами.
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