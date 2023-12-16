М'ясо по-азійськи: смачна вечеря за 20 хвилин

Азіатська кухня вирізняється швидкими рецептами приготування м'яса на великому вогні. Спробуйте приготувати філе курки або свинини за цим рецептом, якщо на готування є зовсім небагато часу.

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За цим рецептом можна приготувати філе свинини, індички або курки, результат обов'язково вас порадує. М'ясо виходить соковитим із хрусткою скоринкою і готується дуже швидко. Рецептом м'яса по-азійськи поділився сайт "Ґанок".

Інгредієнти

куряче філе — 1 шт;

соєвий соус — 1 ст. л.;

бальзамічний оцет — 1 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

олія для смаження;

кунжут для присипання.

Для соусу:

соєвий соус — 3 ст. л.;

гострий кетчуп — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.

Приготування

Крок 1

Філе помийте і обсушіть паперовим рушником.

Крок 2

Наріжте м'ясо на невеликі смужки або кубики.

Крок 3

Замаринуйте м'ясо із соєвим соусом і бальзамічним оцтом.

Крок 4

Змішайте борошно з крохмалем.

Крок 5

В окремій мисці з'єднайте соєвий соус, кетчуп і мед і добре перемішайте до однорідності.

Крок 6

У суміші борошна і крохмалю обваляйте кожен шматочок м'яса.

Крок 7

Розігрійте на великому вогні сковорідку з рослинною олією.

Крок 8

Обсмажте кожен шматочок м'яса з усіх боків до золотистої скоринки. На це піде близько 7 хвилин.

Крок 9

Залийте м'ясо підготовленим соусом, зменшіть вогонь і готуйте ще 3-4 хвилини постійно помішуючи.

Крок 10

Викладіть м'ясо на тарілку, присипте насінням кунжуту, за бажанням додайте улюблену зелень і подавайте гарячим.

Подавайте м'ясо із зеленим салатом або гарніром із рису з овочами.

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