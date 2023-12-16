Красиво, просто і смачно: фарширована картопля з грибами в духовці

Картопля з грибами за цим рецептом виходить дуже ароматною та фантастично смачною. А завдяки сирній скоринці, підрум'яненій у духовці, страва матиме дуже святковий вигляд.

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Печена картопля — це не тільки похідна їжа туристів. Якщо нафарширувати її цікавою начинкою і посипати зверху ароматним сиром, вийде дуже смачна і красива страва до святкового столу, яку оцінять навіть найвибагливіші гурмани. Рецептом запеченої в духовці картоплі, фаршированої грибами, поділився сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти

картопля велика — 4 шт;

часник — 1 зубок;

шинка в'ялена — 4 скибочки;

печериці великі — 1-2 шт;

чебрець — 1-2 гілочки;

моцарела — 4 брусочки завширшки близько 2 см;

масло вершкове — 50-70 г;

олія рослинна — 4 ст.л;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком.

Приготування

Крок 1

Подрібніть у ступці очищений часник із дрібкою солі та додайте до нього половину рослинної олії.

Крок 2

Промийте й обсушіть гілочки чебрецю, зніміть із них листя. Очистіть печериці та наріжте їх тонкими пластинами.

Крок 3

Відваріть картоплю в мундирі. З остиглих картоплин виберіть частину м'якоті по центру. Змастіть картоплю всередині отриманою часниковою олією.

Крок 4

Загорніть брусочки сиру і скибочки печериць у шинку, додайте чебрець і вкладіть їх у картоплю. Змастіть картоплю невеликою кількістю рослинної олії та викладіть у форму.

Крок 5

Розподіліть між картоплинами вершкове масло і запікайте його за температури 200 °С, поки сир не розплавиться.

Цю страву подають гарячою, адже розплавлений сир, шинка та гриби — що може бути смачнішим!

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