Красиво, просто і смачно: фарширована картопля з грибами в духовці
Картопля з грибами за цим рецептом виходить дуже ароматною та фантастично смачною. А завдяки сирній скоринці, підрум'яненій у духовці, страва матиме дуже святковий вигляд.
Печена картопля — це не тільки похідна їжа туристів. Якщо нафарширувати її цікавою начинкою і посипати зверху ароматним сиром, вийде дуже смачна і красива страва до святкового столу, яку оцінять навіть найвибагливіші гурмани. Рецептом запеченої в духовці картоплі, фаршированої грибами, поділився сайт Smachno.Ua.
Інгредієнти
- картопля велика — 4 шт;
- часник — 1 зубок;
- шинка в'ялена — 4 скибочки;
- печериці великі — 1-2 шт;
- чебрець — 1-2 гілочки;
- моцарела — 4 брусочки завширшки близько 2 см;
- масло вершкове — 50-70 г;
- олія рослинна — 4 ст.л;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком.
Приготування
Крок 1
Подрібніть у ступці очищений часник із дрібкою солі та додайте до нього половину рослинної олії.
Крок 2
Промийте й обсушіть гілочки чебрецю, зніміть із них листя. Очистіть печериці та наріжте їх тонкими пластинами.
Крок 3
Відваріть картоплю в мундирі. З остиглих картоплин виберіть частину м'якоті по центру. Змастіть картоплю всередині отриманою часниковою олією.
Крок 4
Загорніть брусочки сиру і скибочки печериць у шинку, додайте чебрець і вкладіть їх у картоплю. Змастіть картоплю невеликою кількістю рослинної олії та викладіть у форму.
Крок 5
Розподіліть між картоплинами вершкове масло і запікайте його за температури 200 °С, поки сир не розплавиться.
Цю страву подають гарячою, адже розплавлений сир, шинка та гриби — що може бути смачнішим!
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