Смачні грибні кульки: рецепт цікавої страви на вечерю (відео)

Для приготування страви краще брати печериці з великою шапочкою. Тоді кульки вийдуть більш соковитими та смачними.

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Хочеться чогось смачного та незвичайного на вечерю? Тоді спробуйте приготувати грибні кульки. Ця незвичайна страва із соковитою та смачною начинкою здивує вас своїм смаком. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Вікторія.

Дуже смачні грибні кульки

Інгредієнти:

фарш — 400 г;

цибуля — 1 шт (маленький);

часник — 2 зубчики;

сіль, перець за смаком.

Для начинки:

печериці — 8 великих штук;

майонез або сметана — 50 г;

твердий сир (сулугуні) — 100 г.

Для панірування:

панірувальні сухарі — 100 г;

борошно — 50 г;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати фарш, сіль, перець, подрібнений часник, цибулю і ретельно перемішати.

У форму, застелену пергаментом, викласти очищені печериці шапочкою вниз, без ніжки, змастити їх майонезом і викласти на них шматочки сирого сулугуні. Потім на кожен гриб викласти фарш, щільно притиснувши.

Обваляти все в борошні, яйці та панірувальних сухарях і знову викласти у форму.

Запікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 30 хвилин.

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