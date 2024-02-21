Смачна солянка: 5 секретів і 5 рецептів
А ви знаєте, що зазвичай у солянку не додають картоплю? Все, що знайдете на своїй кухні — будь ласка. Проте ми врахували уподобання тих, хто не розуміє першої страви без картопельки.
Солянка буває м'ясною, рибною, грибною, овочевою. А ще — ароматною і дуже смачною. Але тільки не класичною — такої не існує, бо кожна господиня готує цей суп з того, що знайдеться на кухні. Тож будь-який пропонований рецепт можна змінювати за власним смаком, але головне — не забувати п’ять важливих правил.
5 секретів смачної солянки
- Зазвичай до супу входить кілька основних продуктів, тобто різні види м'яса, грибів, риби. Чим більше компонентів, тим смачнішою буде страва.
- Справжня солянка має бути кисло-солоною. Тому покладіть у неї хоча б деякі з таких інгредієнтів: солоні огірки, розсіл з-під них, оливки, каперси, солоні або мариновані гриби, помідори, томатний сік чи пасту.
- Соліть суп акуратно: інгредієнти і так солоні.
- Готовій солянці дайте настоятися під кришкою 15-20 хвилин. До речі, наступного дня суп стане ще смачнішим.
- При подачі додайте часточку лимона, сметану та подрібнену зелень — зелену цибулю, кріп і петрушку.
П’ять смачних рецептів
Збірна м'ясна солянка
Замість свинини можна взяти яловичину, а замість сосисок – сардельки чи варену ковбасу. Якщо додати ще більше м'яса, суп буде насиченим.
Інгредієнти:
- 350 г свинини;
- 2 цибулини;
- 250 г копченої ковбаси;
- 250 г шинкової ковбаси;
- 4 солоних огірків;
- 2 ст. л. олії;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 100 г оливок;
- 2 сосиски;
- 100-120 мл огіркового розсолу;
- сіль за смаком;
- зелень, сметана, лимон — для подачі.
Викладіть м'ясо у каструлю із холодною водою. Доведіть воду до кипіння та зніміть пінку. Закрийте кришкою каструлю і дайте м'ясу зваритися.
Наріжте цибулю великими шматочками, а ковбасу та огірки – невеликою соломкою. Розігрійте в сковороді олію і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Киньте ковбасу і готуйте, помішуючи пару хвилин. Додайте огірки і перемішайте.
У сковороду викладіть томатну пасту, влийте трохи води і добре перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 15 хвилин.
Наріжте варене м'ясо такою самою соломкою, як й інші інгредієнти. Додайте у гарячий бульйон нарізане м'ясо, засмажку, оливки та кружальця сосисок. Влийте розсіл, перемішайте та посоліть.
Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Перед подачею посипте солянку зеленню, додайте сметану і часточку лимона.
Грибна солянка
Головні тут гриби – сушені, мариновані та свіжі.
Інгредієнти:
- 50 г будь-яких сушених грибів;
- 300 г будь-яких маринованих грибів;
- 300 г свіжих печериць;
- 4–6 ст. л. олії;
- сіль за смаком;
- 2 цибулини;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 50 г оливок;
- лимон — для подачі.
Влийте до сушених грибів трохи гарячої води та дайте їм розм'якнути. Час залежить від виду грибів, тож визначайте готовність на око та на дотик. Рідину потім процідіть, перелийте в каструлю і розбавте чистою холодною водою.
Наріжте всі гриби великими шматочками. Розігрійте в сковороді частину олії та обсмажте свіжі печериці до золотистого кольору.
Поставте каструлю на вогонь і викладіть туди гриби, підсоліть.
Наріжте цибулю півкільцями і пасеруйте на олії, що залишилася. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте кілька хвилин. Викладіть цибулю в каструлю, доведіть до кипіння бульйон і варіть близько 5 хвилин.
Додайте соєвий соус та оливки і зніміть солянку з вогню. Подавайте суп із часточками лимона.
Рибна солянка
Краще зазвичай використовувати якусь червону рибу — сьомгу, горбушу, лосося, форель. Але — якщо чесно, то беріть ту, яка є.
Інгредієнти:
- 3 цибулини;
- 1 морква;
- ½ червоного болгарського перцю;
- 3 ст. л. олії;
- сіль за смаком;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2 лаврові листки;
- кілька горошин чорного перцю;
- 2 помідори;
- 700 г будь-якої червоної або іншої риби;
- 100 г оливок;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- мелений чорний перець — за смаком;
- лимон, зелень — для подачі.
Наріжте дві цибулини, моркву та перець тонкою соломкою. Викладіть у сковороду з розігрітою олією цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте моркву та пасеруйте ще кілька хвилин.
Додайте болгарський перець і тушкуйте овочі 6-7 хвилин. Приправте засмажку овочів сіллю, додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте ще пару хвилин.
У каструлю з окропом покладіть лаврушку, горошини чорного перцю, цілі помідори і великі шматочки риби. Перемішайте, накрийте кришкою і доведіть воду до кипіння.
Зніміть з бульйону пінку та посоліть його. Викладіть у каструлю цілу очищену цибулину, прикрийте кришкою та варіть приблизно 10 хвилин. Вийміть помідори.
Додайте до бульйону овочеву засмажку, прикрийте кришкою та варіть ще 10-15 хвилин до готовності риби. Тим часом очистіть помідори від шкірки і натріть на великій тертушці. Викладіть їх у суп.
Додайте оливки, лимонний сік, сіль, мелений перець, трохи зелені та пару часточок лимона. Зніміть каструлю з вогню і вийміть цибулину та лаврушку. Перед подачею прикрасьте суп зеленню та часточками лимона.
Солянка з куркою та картоплею
Рецепт для тих, хто не розуміє, як це суп може бути без картоплі — зазвичай її не додають у солянку.
Інгредієнти:
- 1 куряча грудка на кістці (приблизно 700 г);
- 300 г копченої курки;
- 5 солоних огірків;
- 3-5 картоплин;
- 2 цибулини;
- 2 ст. л. олії;
- 200 г томатної пасти;
- 100 г оливок;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком;
- лимон, сметана — для подачі.
Викладіть грудку в каструлю з холодною водою і варіть близько години, періодично знімаючи пінку. Наріжте копчену курку, огірки та картоплю середніми кубиками, а цибуля — дрібними.
Обсмажте цибулю на розігрітій олії до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, перемішайте і тушкуйте кілька хвилин.
Порубайте варене м'ясо середніми кубиками. Викладіть у киплячий бульйон всю курку, картоплю, огірки, засмажку та оливки. Перемішайте, підсоліть і поперчіть. Варіть солянку ще 15 хвилин під кришкою. Подавайте суп зі сметаною та часточкою лимона.
Овочева солянка з квасолею та грибами
Квасоля зробить суп ситнішим, а гриби та овочі — смачнішим та ароматнішим.
Інгредієнти:
- 150-200 г сухої квасолі;
- ½ червоного болгарського перцю;
- 1 морква;
- 3 солоних огірка;
- 1 цибулина;
- 3-4 ст. л. олії;
- 200-250 мл огіркового розсолу;
- 1 помідор;
- 3-5 зубчиків часнику;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- 4-6 печериць;
- 200 г стручкової квасолі;
- 100 г оливок;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком;
- зелень, лимон, сметана — для подачі.
Замочіть, а потім зваріть квасолю до готовності. Якщо брак часу, можна використовувати консервовані боби.
Наріжте перець, моркву та огірки невеликою соломкою, а цибулю — півкільцями. Злегка обсмажте овочі на сковороді з розігрітою олією і влийте туди розсіл.
Візьміть блендер, ніж або тертушку і подрібніть помідор, очищений від шкірки, часник. Викладіть їх у сковороду разом із томатною пастою, перемішайте і тушкуйте близько 15 хвилин.
Наріжте печериці великими шматочками та обсмажте окремо на розігрітій олії до золотистого кольору.
У каструлю з киплячою водою викладіть стручкову та варену квасолю, засмажку, гриби та оливки. Приправте сіллю та перцем. Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Подавайте солянку із зеленню, часточкою лимона та сметаною.Важливо
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