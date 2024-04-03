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Їжа

Картопляні чіпси у мікрохвильовці — смачно, швидко і без хімікатів

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Фото: unsplash.com | Радість для дітей

Ласування чіпсами виявилося не таким шкідливим, як вважалося донедавна, а навіть корисним, оскільки чіпси містять рослинні жири.

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Хрумкі і рум’яні — готуються такі картопляні чіпси за кілька хвилин у мікрохвильовій пічці. І хоча для цього не потрібні олія і спеції, чіпси виходять смачними і духмяними.

До речі, американські вчені з'ясували, що споживання рослинних жирів необхідне для здоров'я, тож ласування чіпсами виявилося не таким шкідливим, як вважалося донедавна, а навіть корисним, оскільки чіпси містять рослинні жири.

Отже, покроковий рецепт приготування.

  1. Картоплю добре промити щіткою, порізати тонкими кружальцями.
  2. На папір для випікання викласти по одному кружальця картоплі.
  3. Покласти в мікрохвильовку, увімкнути на 700 Вт, готувати 5 хвилин.
  4. Щойно чіпси набудуть коричневого відтінку, одразу дістати.
  5. Викласти на паперовий рушник.

І так — з усією картопелькою.

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