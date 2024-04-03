Картопляні чіпси у мікрохвильовці — смачно, швидко і без хімікатів

Ласування чіпсами виявилося не таким шкідливим, як вважалося донедавна, а навіть корисним, оскільки чіпси містять рослинні жири.

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Хрумкі і рум’яні — готуються такі картопляні чіпси за кілька хвилин у мікрохвильовій пічці. І хоча для цього не потрібні олія і спеції, чіпси виходять смачними і духмяними.

До речі, американські вчені з'ясували, що споживання рослинних жирів необхідне для здоров'я, тож ласування чіпсами виявилося не таким шкідливим, як вважалося донедавна, а навіть корисним, оскільки чіпси містять рослинні жири.

Отже, покроковий рецепт приготування.

Картоплю добре промити щіткою, порізати тонкими кружальцями. На папір для випікання викласти по одному кружальця картоплі. Покласти в мікрохвильовку, увімкнути на 700 Вт, готувати 5 хвилин. Щойно чіпси набудуть коричневого відтінку, одразу дістати. Викласти на паперовий рушник.

І так — з усією картопелькою.

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