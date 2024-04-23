Гороховий крем-суп з копченими реберцями: як приготувати смачне частування на обід
Такий суп приготувати нескладно. І він виходить дуже смачним.
Гороховий крем-суп з копченими реберцями приготувати нескладно. Тільки горох треба замочити на ніч. Крем-суп відрізняється від супу-пюре додаванням до нього вершків, які надають ніжності у смак.
У цьому рецепті гороховий суп готуємо з гороху з овочами і зварені інгредієнти подрібнюємо блендером із додаванням вершків.
Гороховий крем-суп з копченими реберцями
Інгредієнти:
- горох – 250 г;
- копчені реберця – 200 гр;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- картопля – 2 шт;
- вода – 2 л;
- вершки 20% – 100 мл;
- сіль, перець чорний мелений, свіжа петрушка.
Заздалегідь замочений горох добре промийте, перекладіть в каструлю, в якій будете варити суп, залийте холодною водою і варіть протягом години на невеликому вогні.
Підготуйте м’ясні інгредієнти для крем-супу. Копчені реберця розріжте по кісточкам.
Приготуйте овочеву засмажку. Почистіть зазначені в рецепті овочі і промийте холодною водою. Цибулю наріжте маленькими кубиками. Моркву подрібніть. Овочі пасеруйте на сковорідці.
Картоплю наріжте невеликими шматочками. Картоплю і пасеровану цибулю з морквою перекладіть до звареного гороху, посоліть та поперчіть. Додайте прованські трави варіть суп до готовності картоплі.
Зварені горох з овочами порційно або все відразу перелийте в чашу блендера, додайте вершки і збийте в гладку однорідну масу. Отриманий крем-суп повторно доведіть до кипіння, повернувши в каструлю.
Потім приготований гороховий суп розлийте по суповим тарілкам. У кожну покладіть копчені реберця. Блюдо декоруйте дрібно нарізаною петрушкою і сервіруйте до обіду. Смачного!
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