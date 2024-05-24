Налисники з м'ясом: рецепт універсальної та ситної закуски
М'ясо для начинки налисників можна брати будь-яке, не тільки свинину.
Налисники з м'ясом — страва, яку можна готувати як для повсякденного меню, так і на святковий стіл. Вона ситна і смачна, тому не тільки чудово втамовує голод, а й підходить як закуска. Рекомендуємо приготувати її за рецептом із кулінарного блогу "Салати та закуски".
Налисники з м'ясом
Інгредієнти:
Для млинців:
- борошно пшеничне — 200 г;
- цукор — 2 ст. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- сироватка — 500 мл.
Для начинки:
- свинина — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- олія — 2 ст. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- лавровий лист — 1 шт;
- бульйон — 50 мл.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати борошно, цукор, сіль, рослинну олію, половину сироватки і все добре збити вінчиком до однорідної маси без грудочок. Потім влити другу половину сироватки і ще раз перемішати. Залишити тісто відпочити 15 хвилин.
Сковороду розігріти, змастити кількома краплями олії і ополоником вилити першу порцію тіста на сковороду. Смажити млинці по 2 хвилини з обох боків, до рум'яності. Таким чином посмажити всі млинці.
Свинину нарізати великими шматками, укласти в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Коли вода закипить, зменшити вогонь і ложкою зняти піну з поверхні, додати лавровий лист. Варити м'ясо до готовності. Це займе приблизно 1 годину 20 хвилин.
Цибулю почистити, нарізати кубиками, обсмажити на розігрітій сковорідці в рослинній олії.
Відварене м'ясо вийняти з каструлі, трохи охолодити, пропустити його через м'ясорубку, додати обсмажену цибулю, сіль і добре перемішати. Якщо начинка вийшла розсипчастою, додати в неї 2-3 столові ложки бульйону, в якому варилося м'ясо.
На кожен млинець викласти приблизно півтори столових ложки начинки і загорнути конвертиком.
Подавати налисники краще теплими, зі сметаною.
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