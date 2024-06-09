Клафуті з абрикосами: рецепт ніжного й ароматного французького десерту
Готується цей ніжний десерт за годину. І ви можете вибрати будь-які ягоди та фрукти, які вам подобаються.
Клафуті з ягодами, або фруктами, найчастіше з вишнями — це, мабуть, найпопулярніший і найпростіший французький десерт. У ньому рідким тістом на основі борошна, яєць і вершків, заливають сезонні фрукти. У нашому випадку — це абрикоси. Це м'який десерт вологої та танучої консистенції, що ідеально підходить для вживання в гарячому, теплому або холодному вигляді наприкінці трапези, можливо, у супроводі кульки ванільного морозива. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Вважається, що вперше клафуті приготували в 19 столітті в регіоні Лімузен, здається, що ім'я походить від слова clafotis, яке, своєю чергою, запозичене з дієслова clafir, що окситанською мовою означає "заповнювати".
Фруктові клафуті завжди можуть бути різними, залежно від сезону: влітку, наприклад, вишню можна замінити персиками або малиною, а навесні можна спробувати ароматний полуничний клафуті. Взимку чудовий варіант під назвою флагнард, різновид яблучного клафуті (іноді його замінюють грушами або сливами); якщо виберете яблука, спробуйте додати дрібку кориці: буде дуже смачно.
Інгредієнти розраховані на форму для торта діаметром 26 см.
Клафуті з абрикосами
Інгредієнти:
- абрикоси — 650 г;
- свіжі вершки — 190 мл;
- молоко — 120 мл;
- три яйця;
- борошно — 110 г;
- цукрова пудра — 65 г;
- один жовток.
Помийте абрикоси, висушіть і видаліть кісточку. Після видалення кісточок помістіть їх у круглу форму для випікання діаметром 26 см, уже змащену олією.
У великій мисці злегка збийте яйця з цукром за допомогою електричного вінчика.
Потім додаємо вершки та просіяне борошно, перемішуємо і наприкінці вливаємо молоко. Тісто має бути гладким і мати доволі рідку консистенцію.
Тепер вилийте тісто на вишню, намагаючись розподілити його рівномірно.
Готуйте в духовці за температури 180°C близько 40 хвилин, поки поверхня не стане золотистою. Дістаньте клафуті з вишнею і посипте великою кількістю цукрової пудри.
Якщо десерт не призначений для дітей, у суміш можна додати кілька ложок коньяку або рому. Ви також можете приправити його стручками ванілі, щоб зробити клафуті ароматнішим.
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