Клафуті з абрикосами: рецепт ніжного й ароматного французького десерту

Готується цей ніжний десерт за годину. І ви можете вибрати будь-які ягоди та фрукти, які вам подобаються.

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Клафуті з ягодами, або фруктами, найчастіше з вишнями — це, мабуть, найпопулярніший і найпростіший французький десерт. У ньому рідким тістом на основі борошна, яєць і вершків, заливають сезонні фрукти. У нашому випадку — це абрикоси. Це м'який десерт вологої та танучої консистенції, що ідеально підходить для вживання в гарячому, теплому або холодному вигляді наприкінці трапези, можливо, у супроводі кульки ванільного морозива. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Вважається, що вперше клафуті приготували в 19 столітті в регіоні Лімузен, здається, що ім'я походить від слова clafotis, яке, своєю чергою, запозичене з дієслова clafir, що окситанською мовою означає "заповнювати".

Фруктові клафуті завжди можуть бути різними, залежно від сезону: влітку, наприклад, вишню можна замінити персиками або малиною, а навесні можна спробувати ароматний полуничний клафуті. Взимку чудовий варіант під назвою флагнард, різновид яблучного клафуті (іноді його замінюють грушами або сливами); якщо виберете яблука, спробуйте додати дрібку кориці: буде дуже смачно.

Інгредієнти розраховані на форму для торта діаметром 26 см.

Клафуті з абрикосами

Інгредієнти:

абрикоси — 650 г;

свіжі вершки — 190 мл;

молоко — 120 мл;

три яйця;

борошно — 110 г;

цукрова пудра — 65 г;

один жовток.

Помийте абрикоси, висушіть і видаліть кісточку. Після видалення кісточок помістіть їх у круглу форму для випікання діаметром 26 см, уже змащену олією.

У великій мисці злегка збийте яйця з цукром за допомогою електричного вінчика.

Потім додаємо вершки та просіяне борошно, перемішуємо і наприкінці вливаємо молоко. Тісто має бути гладким і мати доволі рідку консистенцію.

Тепер вилийте тісто на вишню, намагаючись розподілити його рівномірно.

Готуйте в духовці за температури 180°C близько 40 хвилин, поки поверхня не стане золотистою. Дістаньте клафуті з вишнею і посипте великою кількістю цукрової пудри.

Якщо десерт не призначений для дітей, у суміш можна додати кілька ложок коньяку або рому. Ви також можете приправити його стручками ванілі, щоб зробити клафуті ароматнішим.

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