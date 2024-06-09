Клафути с абрикосами: рецепт нежного и ароматного французского десерта

Готовится этот нежный десерт за час. И вы можете выбрать любые ягоды и фрукты, которые вам нравятся.

Related video

Клафути с ягодами, или фруктами, чаще всего с вишнями — это, пожалуй, самый популярный и простой французский десерт. В нем жидким тестом на основе муки, яиц и сливок, заливают сезонные фрукты. В нашем случае – это абрикосы. Это мягкий десерт влажной и тающей консистенции, который идеально подходит для употребления в горячем, теплом или холодном виде в конце трапезы, возможно, в сопровождении шарика ванильного мороженого. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Считается, что впервые клафути приготовили в 19 веке в регионе Лимузен, кажется, что имя происходит от слова clafotis, в свою очередь заимствованного из глагола clafir, который на окситанском языке означает "заполнять".

Фруктовые клафути всегда могут быть разными, в зависимости от сезона: летом, например, вишню можно заменить персиками или малиной, а весной можно попробовать ароматный клубничный клафути. Зимой превосходен вариант под названием флагнард, разновидность яблочного клафути (иногда заменяемого грушами или сливами) ; если выберете яблоки, попробуйте добавить щепотку корицы: будет очень вкусно.

Ингредиенты рассчитаны на форму для торта диаметром 26 см.

Клафути с абрикосами

Ингредиенты:

абрикосы — 650 г;

свежие сливки — 190 мл;

молоко — 120 мл;

три яйца;

мука — 110 г;

сахарная пудра — 65 г;

один желток.

Помойте абрикосы, высушите и удалите косточку. После удаления косточек поместите их в круглую форму для выпечки диаметром 26 см, уже смазанную маслом.

В большой миске слегка взбейте яйца с сахаром с помощью электрического венчика.

Затем добавляем сливки и просеянную муку, перемешиваем и в конце вливаем молоко. Тесто должно быть гладким и иметь довольно жидкую консистенцию.

Теперь вылейте тесто на вишню, стараясь распределить его равномерно.

Готовьте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока поверхность не станет золотистой. Достаньте клафути с вишней и посыпьте большим количеством сахарной пудры.

Если десерт не предназначен для детей, в смесь можно добавить пару ложек коньяка или рома. Вы также можете приправить его стручками ванили, чтобы сделать клафути более ароматным.

Читайте также:

Торт с абрикосами и шоколадом: простой рецепт вкуснейшего десерта

Лимонный торт: рецепт летнего десерта

Клубничный торт: рецепт десерта, который тает во рту