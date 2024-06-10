Аджапсандалі з баклажанів: рецепт смачної грузинської закуски

Це дуже літня страва, яка готується зі свіжих овочів. Рецептів багато, але це один із найпростіших.

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В аджапсандалі, або аджапсандал, головну роль відіграють баклажани. Після до них уже додаються спеції та інші овочі. Вважається, що цю страву вигадали пастухи, які запікали баклажани на багатті і доповнювали їх на свій смак. Таку страву готували просто і зберігали довго. Рецептом поділилися на сайті Gemrielia.

Аджапсандалі

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

солодкий перець — 5 штук;

ріпчаста цибуля — 1,5 кг;

кінза — 2 пучки;

базилік — 3 пучки;

кріп — 2 пучки;

петрушка — 2 пучки;

6 зубчиків часнику;

помідори — 3 кг;

сіль, соняшникова олія.

Цибулю дрібно наріжте, відправте в каструлю з соняшниковою олією, пасеруйте на середньому вогні до золотистого кольору. Очистіть помідори від шкірки, наріжте і додайте до цибулі.

Болгарський перець наріжте півкільцями, додайте в каструлю з цибулею та помідорами. Часник подрібніть і додайте до овочів. Усю зелень дрібно наріжте та додайте до овочів. Тушкуйте хвилин десять. А потім посоліть.

Баклажани наріжте скибочками та обсмажте на соняшниковій олії. Готові баклажани викладіть до овочів і перемішайте. І поставте в холодильник на кілька годин. Тоді аджапсандалі стане ще смачнішим. Також можна додавати в аджапсандалі картоплю, яку відварюють окремо.

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