Найсмачніший торт: рецепт десерту з безе та вершковим кремом (відео)
Поєднання інгредієнтів і простота приготування цього торта сподобаються будь-кому, хто вирішить потішити себе таким десертом.
Торт із безе, вершками і тонким коржем — це неймовірно смачний і, найголовніше, дуже простий у приготуванні десерт, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона запевняє, що нічого смачнішого не їла, а ласощі буквально тануть у роті.
Торт із безе та вершковим кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- жовтки — 4 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для безе:
білок — 4 шт.;
цукор — 200 г;
лимонний сік — 1 ч. л.;
волоські горіхи — 50 г.
Для крему:
вершки (30%) — 400 г;
цукрова пудра — 100 г.
Спосіб приготування:
Масло збити з цукром, додати молоко, жовтки та борошно з розпушувачем. За консистенцією тісто на вигляд як густа сметана. Взяти пергаментний папір за розміром форми для випікання, розмазати тісто по всій поверхні пергаменту, наскільки це можливо. Охолоджені білки збити з лимонним соком і цукром до стійких піків і викласти на тісто. Зверху посипати подрібненими волоськими горіхами і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Для крему збити вершки з цукровою пудрою в пишну масу.
Готовий корж розрізати на дві рівні частини, коли він трохи охолоне. Одну половинку торта поверх безе змастити кремом і накрити другою так, щоб безе було вгорі. Полити розтопленим шоколадом.
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