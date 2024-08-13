Найсмачніший торт: рецепт десерту з безе та вершковим кремом (відео)

Поєднання інгредієнтів і простота приготування цього торта сподобаються будь-кому, хто вирішить потішити себе таким десертом.

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Торт із безе, вершками і тонким коржем — це неймовірно смачний і, найголовніше, дуже простий у приготуванні десерт, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона запевняє, що нічого смачнішого не їла, а ласощі буквально тануть у роті.

Торт із безе та вершковим кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

жовтки — 4 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для безе:

білок — 4 шт.;

цукор — 200 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

волоські горіхи — 50 г.

Для крему:

вершки (30%) — 400 г;

цукрова пудра — 100 г.

Спосіб приготування:

Масло збити з цукром, додати молоко, жовтки та борошно з розпушувачем. За консистенцією тісто на вигляд як густа сметана. Взяти пергаментний папір за розміром форми для випікання, розмазати тісто по всій поверхні пергаменту, наскільки це можливо. Охолоджені білки збити з лимонним соком і цукром до стійких піків і викласти на тісто. Зверху посипати подрібненими волоськими горіхами і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Для крему збити вершки з цукровою пудрою в пишну масу.

Готовий корж розрізати на дві рівні частини, коли він трохи охолоне. Одну половинку торта поверх безе змастити кремом і накрити другою так, щоб безе було вгорі. Полити розтопленим шоколадом.

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