Смачно і красиво: рецепт лінивих слойок за 15 хвилин (відео)

Слойки виходять настільки смачними і красивими, що не залишать байдужими навіть тих, хто не особливо любить солодке і випічку.

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Швидкий і смачний десерт скрасить навіть найбільш невеселий день. Своїм перевіреним рецептом ласощів, які піднімають настрій і готуються всього за 15 хвилин, поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Ліниві слойки

Інгредієнти на 8 листків:

тісто філо — 6 листків;

вершкове масло — 60 г;

кисломолочний сир — 600 г;

фрукти/ягоди;

мед/цукор/сироп/цукрозамінник.

Спосіб приготування:

Тісто філо розморозити і скласти один на один по три аркуші. За бажанням можна змастити розтопленим маслом. Розрізати на чотири частини. Зверху кожну частину посипати сиром і фруктами/ягодами. Сформувати слойки, як показано на відео, полити їх медом.

Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 15 хвилин.

Дістати з духовки, дати слойкам трохи охолонути і можна насолоджуватися їхнім смаком.

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