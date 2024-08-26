Смачно і красиво: рецепт лінивих слойок за 15 хвилин (відео)
Слойки виходять настільки смачними і красивими, що не залишать байдужими навіть тих, хто не особливо любить солодке і випічку.
Швидкий і смачний десерт скрасить навіть найбільш невеселий день. Своїм перевіреним рецептом ласощів, які піднімають настрій і готуються всього за 15 хвилин, поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Ліниві слойки
Інгредієнти на 8 листків:
- тісто філо — 6 листків;
- вершкове масло — 60 г;
- кисломолочний сир — 600 г;
- фрукти/ягоди;
- мед/цукор/сироп/цукрозамінник.
Спосіб приготування:
Тісто філо розморозити і скласти один на один по три аркуші. За бажанням можна змастити розтопленим маслом. Розрізати на чотири частини. Зверху кожну частину посипати сиром і фруктами/ягодами. Сформувати слойки, як показано на відео, полити їх медом.
Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 15 хвилин.
Дістати з духовки, дати слойкам трохи охолонути і можна насолоджуватися їхнім смаком.
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