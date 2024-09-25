Помідори без шкірки: як приготувати смачну заготовку на зиму

Це чудове рішення для тих, хто не любить жорстку томатну шкірку і завжди залишає її на краю тарілки.

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Помідори, консервовані без шкірки, часто продаються в магазині. Але ви можете приготувати їх і вдома. І це зовсім неважко. Фокус розповість, як зробити оригінальну заготовку на зиму.

Кількість інгредієнтів розрахована на банку об'ємом 1 літр.

Консервовані без шкірки помідори

Інгредієнти:

помідори — 600 г;

сіль — 15 г;

цукор — 8 г;

2 зубчики часнику;

оцет 9% — 1,5 ст. л.;

вода — 220 мл;

чорний перець — 2-3 горошини;

запашний перець — 2 горошини;

гвоздика — 1 бутон;

зелень (лист хрону, естрагон (тархун), листя селери, парасолька кропу, листя вишні, смородини) за смаком.

Простерилізуйте банки та кришки. Помідори помийте, видаліть плодоніжку гострим ножем. Підготуйте миску з холодною водою і поставте в каструлі кип'ятити воду. Щоб легко зняти шкірку з помідорів, вам треба буде опустити їх спочатку в окріп, а потім у холодну воду. Помідори складіть у друшляк і, щойно вода в каструлі закипить, опустіть у неї помідори в друшляку на 2 хвилини. Потім дістаньте й опустіть у холодну воду.

Помийте зелень і спеції, покладіть їх на дно банок. Чорний і запашний перець, гвоздика — це обов'язкові інгредієнти. Зелень вибирайте на свій смак.

Помідори дістаньте з води й очистіть від шкірки, вона тепер легко відійде від м'якоті.

Акуратно складіть очищені помідори в підготовлені стерилізовані скляні банки. Зверху налийте оцет. На літрову банку зазвичай беруть 1,5 ст. л. 9% оцту. Закип'ятіть воду із сіллю та цукром і залийте нею помідори в банці. На 1 літр знадобиться 15 г солі та 8 г цукру. Маринад вийде солонуватим і трохи солодким.

Закрийте банки кришками і переверніть догори дном. Накрийте теплим рушником і залиште до повного охолодження. Коли банки повністю охолонуть, приберіть їх на зберігання в темне прохолодне місце.

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