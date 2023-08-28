Допоможуть С-200 і дрони: як Україні перерізати ракетну "артерію" РФ

Підприємства російського ВПК працюють у три зміни, щоб забезпечити армію далекобійними ракетами. Україна здатна перервати ланцюжки виробництва озброєнь. У цьому допоможуть масові пуски ударних дронів-квадрокоптерів по стратегічних заводах і аеродромах.

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Головне управління розвідки Міноборони України оцінює запас ракет у російських військових у 585 штук. Ідеться про снаряди, які летять на відстань понад 500 кілометрів. До підрахунку не увійшли ракети типу Х-22, сказав 28 серпня представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", їх зараз приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" — орієнтовно 140 ракет. Загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, становить близько 100 ракет", — говорив представник розвідки.

Росіяни економлять ракети Х-101 і можуть виробляти близько 40 штук цього типу щомісяця. Плани провалюються в основному через дефіцит іноземних комплектуючих.

Скібіцький підкреслює, що противник ретельно вивчає всі енергетичні об'єкти України та розташування систем ППО. У ГУР розрахували, що для повного знищення об'єкта вистачить від одного до трьох ударів.

"Масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а замість цього виснажать запаси", — пояснив він.

С-300 дістане до Києва: як припинити ракетний терор Росії?

Крім далекобійних, у ЗС РФ є на озброєнні 6-7 тисяч ракет для систем С-300 і С-400. Ракети зазначених комплексів ППО вражають цілі на відстані до 280 кілометрів, зазначає в розмові з Фокусом військовий експерт Павло Нарожний.

"З Білорусі система С-300 дістане до Києва. Балістика збивається дорогими ракетами ЗРК Patriot або SAMP-T. Обстріли [восени і взимку] 100% будуть. У хід підуть ракети, безпілотники Shahed та інші доступні засоби. Основні цілі — енергомагістралі, підстанції, об'єкти генерації, газова інфраструктура. Запас міцності української енергетичної системи набагато менший, ніж рік тому", — зауважив він.

Військова розвідка з'ясувала, що Росія налагоджує потужне виробництво безпілотників. Скібіцький вважає, що Москва хоче освоїти близько 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року. У другому півріччі 2023 року окупанти готуються виробити 1300 одиниць дронів "Герань-2" або іранських Shahed.

ЗСУ відносно недавно отримали можливості для ураження цілей на далекій відстані. До їх числа входять перероблені ракети С-200 і ударні дрони формату Shahed. Розбивати ланцюжки виробництва ракет і БПЛА в Росії стає простіше, каже Нарожний.

"Теоретично, ракети С-200 можуть долетіти і до Москви. Пролетіти до 600 кілометрів. Ударні дрони здатні сильно пошкоджувати стратегічні військові заводи. Практика покаже, чи будуть такі заводи в РФ масово горіти", — підкреслив експерт.

Перед обстрілами російські війська переміщують винищувачі на аеродроми і завозять боєкомплекти. Дрони квадрокоптерного типу можуть бити по цих аеродромах, їх часто не прикривають системами ППО і РЕБ, підсумував Нарожний.

Зазначимо, що ракети типу Х-101/Х-555 складно збивати. Вони можуть літати в повітрі тривалий час, постійно змінювати курс і дальність.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 28 серпня заявив, що російський військово-промисловий комплекс виробляє більше зброї, ніж треба окупантам. Конвеєри працюють у три зміни.