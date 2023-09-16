Від 2-3 тижнів до 12 років: чому прогнози експертів про війну в Україні не збуваються

Як скоро завершиться кровопролитна війна, яку Росія розв'язала проти України? Це питання хвилює весь світ від самого початку повномасштабного вторгнення. Експерти, політики, військові будують прогнози і припущення протягом півтора року, змінюючи дати від "2-3 тижнів" до десятиліть.

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Перші "офіційні" прогнози про завершення російсько-української війни озвучував колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович. Його знаменита фраза про "два-три тижні" стала мемом.

Прогнози колишнього радника ОП так і не справдилися, а сам він у квітні 2023 року зізнався, що навмисно вводив усіх в оману, щоб унеможливити паніку на початку війни.

У березні 2022 року, коли представники України літали в турецьку Анкару, щоб обговорити з росіянами варіанти мирного врегулювання військових дій, Арестович говорив, що є два варіанти закінчення війни. Тоді він міркував, що війна зовсім скоро завершиться, адже в противника закінчується ресурс, необхідний для наземної атаки Києва, Харкова та Чернігова, а санкції ось-ось "прикінчать" економіку країни-агресора.

"Переговори йдуть успішно. Це говорить і наша сторона, і російська, і сторонні спостерігачі. Тоді війна швидко закінчитися — тижнів зо два. Якщо буде друга спроба з їхнього боку проголосити якусь Херсонську Народну республіку, спробують кудись там наступати, взяти Маріуполь, щось оточити в зоні ООС, тоді все повернеться на круги своя — плюс два тижні. І тоді закінчення — середина, кінець квітня", — говорив Арестович.

Прогнози колишнього радника ОП так і не справдилися, а сам він у квітні 2023 року зізнався, що навмисно вводив усіх в оману, щоб унеможливити паніку на початку війни.

Після успіхів української армії 2022 року, глава ГУР Кирило Буданов стверджував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, а бойові дії закінчаться до кінця літа 2023 року.

Навесні — Крим, влітку — перемога

Після успіхів української армії у 2022 році, глава ГУР Кирило Буданов стверджував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, а бойові дії закінчаться до кінця літа 2023 року. Ставка робилася на весняно-літній контрнаступ, і прогнози були обнадійливими.

Деокупацію Криму влітку 2023 року не заперечували і західні експерти. Колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Годжес міркував, що сценарій цілком робочий, якщо українська армія отримає необхідну західну зброю.

Однак озброєння узгоджували повільно, а події на фронті розвивалися не так активно, як очікувалося . У ГУР зізналися, що озвучений Будановим прогноз був лише одним із можливих сценаріїв, які змінюються залежно від обставин, зокрема, успіхів ЗСУ.

Міркування про те, що війна може завершитися 2023 року, продовжували звучати, а в західних ЗМІ активно писали про різні варіанти припинення бойових дій в Україні, зокрема за "корейським сценарієм". Офіційний Київ виключав варіант заморозки конфлікту.

У червні радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що війна Росії проти України закінчиться, найімовірніше, раніше за 2024 рік. Але для цього необхідні дві умови — успіхи ЗСУ, і "юридичні проблеми" для Путіна, які, на думку Подоляка, буде реалізовано раніше, ніж почнуться виборчі перегони у США.

А в липні 2023 року американський президент Джо Байден висловив думку, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ з часом зрозуміє, що це не в інтересах його країни.

Віктор Орбан восени 2022 року заявляв, що бойові дії в Україні можуть тривати до 2030 року, а Євросоюз розпадеться найближчим десятиліттям.

Війна надовго

Уперше влада заявила, що українцям потрібно готуватися до "марафону, а не спринту", маючи на увазі тривалі бойові дії, в серпні нинішнього року, коли успіхи контрнаступу ЗСУ виявилися набагато стриманішими, ніж очікувалося.

При цьому Буданов продовжив говорити, що війна на виснаження неможлива. У Росії немає ресурсів, щоб вести активні бойові дії роками, оскільки ВПК ворога не встигає виробляти боєприпаси, тому Кремль намагається закупити їх в інших країнах.

Окремі мінорні ноти впродовж понад півтора року повномасштабних бойових дій лунали і з боку західних партнерів Києва. Про війну на виснаження говорили в Угорщині. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан восени 2022 року заявляв, що бойові дії в Україні можуть тривати до 2030 року, а Євросоюз розпадеться найближчим десятиліттям. Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що не вірить у швидке завершення війни, а колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав не дивитися на події крізь рожеві окуляри і сумнівався в тому, що мир настане до кінця нинішнього року.

У вересні німецький парламент надав військову підтримку Україні до 2032 року, і це стало черговим приводом для спекуляцій про те, що війна триватиме десятиліття.

За словами генерал-майора Бундесвера, голови ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН Крістіана Фройдінга в уряді Німеччини очікують, що війна на території України триватиме близько 9 років. Весь цей час бундесвер постачатиме ЗСУ, надаючи підтримку армії України всім необхідним. На питання, коли і як стане очевидною українська перемога, генерал-майор сказав, що цього буде досягнуто, коли територію України буде відновлено у межах 1991 року, включаючи Крим.

Арестович на початку повномасштабного вторгнення, паралельно з прогнозом про "два-три тижні", теж розмірковував про затяжний конфлікт. У квітні 2022 року в інтерв'ю з журналістом Марком Фейгіним він порівняв Україну з Ізраїлем і заявив, що регулярні сутички між Росією та Україною можуть тривати до 2035 року з періодичними перепочинками.

Сьогодні в жодної зі сторін немає зброї, яка могла б кардинально змінити перебіг подій на фронті.

Як будують прогнози

"Що мають на увазі ті, хто розмірковують про завершення війни? Деокупація територій України не обов'язково призведе до повного завершення бойових дій. Якщо Росія збереже ракетний і авіаційний арсенал, вона може продовжити наносити удари", — говорить Фокусу голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

За словами експерта, поки що немає чіткого позначення, чим має завершитися війна. Перемир'ям чи капітуляцією? Для України найкращим сценарієм була б капітуляція Москви, тоді контроль над ядерною зброєю перейшов би до міжнародної спільноти.

Одним із важливих критеріїв, на якому базуються припущення про період завершення війни, є успіхи на фронті. За словами Кузана, сьогодні в жодної зі сторін немає зброї, яка могла б кардинально змінити перебіг подій на фронті. Ще один критерій — російська економіка, а також ІПСО, на які Кремль витрачає колосальні кошти.

"Є різні розуміння закінчення війни, і звідси різні прогнози. В американській політиці є дві течії. Одні кажуть, що Росія не може виграти, і потрібно все зробити для цього. Другі — потрібно зробити все, щоб Росія програла. На цьому будується різна політика в оборонній сфері. У першому випадку — підтримка України настільки, щоб не дати можливості перемогти РФ. У другому — підтримка України настільки, щоб Росія програла. Поки що ми бачимо перший варіант", — каже експерт.

За словами представника Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, є кілька фаз війни, про які говорять експерти, коли будують прогнози. Так, наприклад, деокупація українських територій продовжиться і в 2024 році. Багато чого залежатиме від озброєння, зокрема, винищувачів F-16, які здатні змінити характер бойових дій. А от конфронтація може тривати десятиліття.

"Росія при деокупації територій України не визнає своєї поразки. І тому війна закінчиться, коли припинить існувати путінський режим і відбудуться трансформації всередині країни, які не дозволять РФ вести проти нас бойові дії. Санкції працюють неефективно. Росія заробляє величезні гроші, з якими можна довго вести війну", — каже Фокусу Самусь.

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк говорив, що Росія намагається зупинити повномасштабне вторгнення в Україну на 4-5 місяців, щоб узяти паузу і підготуватися до нової ескалації.

Фокус детально розбирався, чи зможе російська армія взяти піврічний перепочинок, щоб потім продовжити війну.

Також Фокус писав про те, що Росія не полишає надії самостійно виробляти ударні дрони типу Shahed. У планах у країни-агресора, до літа 2025 року, зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе. Однак у ГУР Міноборони України вважають, що поки що в країни-агресора невисокі шанси .