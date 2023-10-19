"Нічого не загрожує": про що свідчить рішення союзників дати Україні ППО в оренду (відео)

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, історії вже відомі випадки надання зброї в оренду.

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Україна планує орендувати у партнерів комплекси протиповітряної оборони, щоб посилити захист від російських обстрілів у холодну пору року. Про те, чому було ухвалено таке рішення, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі YouTube-каналу Фокус 19 жовтня.

Як зазначає аналітик, випадки оренди військової техніки вже були в історії. Найбільша історія оренди озброєнь — історія з ленд-лізом. Однак там не було комплексів ППО, а тільки сухопутний компонент.

На думку Олександра Мусієнка, ініціатива з орендою ППО спрямована на ті країни, у яких, наприклад, є Patriot, але вони поки що не готові передати ці системи на постійній основі. При цьому згадані країни могли переконатися, що Patriot в Україні може вистояти зиму.

"Вони думають так: "Слухайте, Patriot нічого не загрожує, Україна їх не втратить, і вона нам поверне, але ми виручимо Україну і не укладатимемо договорів зі США про виготовлення і передачу нових комплексів, якщо не хочемо за це платити", — сказав експерт.

Олександр Мусієнко про оренду ППО для України (17:08)

Олександр Мусієнко вважає, що Києву можуть надати ППО на кілька років, або ж укласти договір на рік із можливістю його продовження. Йдеться про держави, для яких наявність цих систем зараз не така критична, як для України.

"Тому мені здається, що така формула була обрана для взаємовідносин із цими країнами", — вважає Мусієнко.

Нагадаємо, 15 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна орендує ППО для посилення захисту неба в холодний період часу. Які саме країни надають таку послугу — командування поки не уточнює.

Раніше, 13 жовтня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна передасть Україні додаткові ракети для Patriot для захисту від ударів ЗС РФ. Політик вважає, що цієї зими Росія постарається заподіяти Україні якомога більше шкоди.