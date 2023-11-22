"Дві речі": офіцер ЗСУ розповів, які засоби можуть змінити ситуацію на фронті (відео)

На думку офіцера та військового експерта Петра Черника, Україні потрібні тисячі далекобійних балістичних ракет та велика кількість авіації.

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Україні потрібні різні сучасні системи, не тільки радари Sentinel. Ситуацію на фронті допоможуть змінити далекобійні балістичні ракети та велика кількість авіації. Таку думку 22 листопада висловив військовий аналітик, полковник Збройних Сил України, Петро Черник в інтерв’ю Фокусу.

Відповідаючи на запитання журналіста Максима Добровольського, чим будуть користими сучасні радари Sentinel, які США можуть надати Україні, на полі бою Черник зазначив, що для нашим Силам оборони потрібні різні системи, але не потрібно зосереджуватись тільки на одній з них.

"Будь-які системи, які дозволяють покращувати зв’язок, краще бачити їхні (ЗС РФ — ред.) безпілотні системи. Якщо це контрбатарейна боротьба, то краще засікати артилерійські залпи будуть допомагати нам бити ворога. Але неправильно, немудро робити акцент на одній системі. Думати, що вона кардинально змінить щось на полі бою", — зазначив офіцер.

За його словами ситуацію на полі бою можуть змінити усього дві речі: далекобійні балістичні ракети та авіація.

"… перше — це велика кількість далекобійних балістичних ракет, зокрема ATACMS, про які не говорив і не писав тільки лінивий. Мова йде не про десятки, а сотні і тисячі. І велика кількість авіації з великим ракетно-бомбовим навантаженням. Все решта — лиш точкові покращення", — вважає Петро Черник.

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Радар Sentinel від США

Українське військове командування потребує радарів ближнього радіусу дії Sentinel. Технології мають допомогти відстежувати балістичні ракети, безпілотники, авіацію та інші цілі. Радіолокаційні станції (РЛС) важливо отримати до зими перед можливими ракетними ударами росіян по цивільних об'єктах та енергоінфраструктурі. Нові станції забезпечать більше покриття територій України. Цей радар має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та протирадарних ракет та взаємодіє з архітектурами кількох систем ППО і ПРО.

Нагадаємо, Польща у вересні цього року збиралася купити в американської компанії RTX (Raytheon) нові радари LTAMDS. Це обладнання відстежує літаки, крилаті ракети і дрони на великих відстанях.