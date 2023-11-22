"Чудо-радар" Sentinel від США: чи вирішить технологія питання з прильотами балістичних ракет ЗС РФ

Американські технології хочуть отримати перед масованими ракетними ударами ЗС РФ. Командування сподівається, що станція краще знаходитиме ворожі цілі. Військові експерти вказують, що одних радарів недостатньо, потрібні й засоби ураження. Фокус з'ясовував, як обладнання допоможе боротися з повітряними загрозами в умовах дефіциту систем ППО.

Related video

Українське військове командування потребує радарів ближнього радіусу дії Sentinel. Технології мають допомогти відстежувати балістичні ракети, безпілотники, авіацію та інші цілі. Радіолокаційні станції (РЛС) важливо отримати до зими перед можливими ракетними ударами росіян по цивільних об'єктах та енергоінфраструктурі, повідомило видання Politico.

У Києві кажуть, що поставки радарів допоможуть пережити зиму. Нові станції забезпечать більше покриття територій України, вони підійдуть для захисту заводів, де українці вироблятимуть власне озброєння, підкреслюють автори матеріалу.

Українські військові застосовували радари AN/MPQ-64 Sentinel на Донбасі, про це було відомо ще у квітні минулого року. Дві радіолокаційні системи ЗСУ отримали від США в одному з пакетів допомоги.

Американський радар має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та протирадарних ракет. Sentinel взаємодіє з архітектурами кількох систем ППО і ПРО. Він також піддається модифікації для поліпшення виявлення і класифікації цілей, зокрема безпілотників і крилатих ракет.

Максимальна дальність виявлення об'єктів — до 75 кілометрів, але ефективна робота відбувається на відстані 40 кілометрів.

Чи ефективний радар Sentinel без передових засобів ППО

Радари Sentinel допоможуть ЗСУ відстежити пуски російських ракет з районів зльоту ворожої авіації або з установок на землі. Також вони здатні відстежити траєкторію польоту цілі й ефективно навести на неї ракети ППО, каже Фокусу військовий експерт, директор з розвитку консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Балістичні цілі РФ збиває тільки комплекс ППО Patriot

"На додаток до радарів потрібні ще й дієві засоби ураження повітряних цілей", — додає фахівець.

Київ отримує не тільки американські, а й німецькі радари TRML 4D від компанії Hensoldt, що входять до складу системи ППО ITIS-T, звертає увагу експерт.

За контрактом на суму понад 100 млн євро Україна мала отримати шість таких радарів. Орієнтовна ціна одного радара — понад 16,6 млн євро.

Балістичні цілі збиває тільки комплекс ППО Patriot, але цих установок у ЗСУ лише дві. Можливо, третя батарея в дорозі або вже поставлена на бойове чергування, зазначає полковник запасу, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Україна — найбільша країна на європейському континенті, тому очевидно, що навіть три батареї не вирішать проблему. Наявність у ЗСУ радарних систем, які відстежуватимуть пуски крилатих ракет, кардинально не змінять ситуацію щодо прильотів. Треба працювати над збільшенням можливостей систем ППО і ПРО", — коментує військовий Фокусу.

Захід не поспішає передавати свої технології, а власних можливостей для повноцінного захисту неба в України вкрай мало. Комплекси С-300 або "Бук", що перебувають на озброєнні ЗСУ, не здатні за характеристиками відбивати ворожу балістику, додав Селезньов.

З цією оцінкою погоджується і полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Радар без протиракетної складової не змінить глобально ситуацію в повітрі.

"Ну визначить він балістику, і далі що? Тому наше військове керівництво його і не замовляло. Цього року він знадобився для розширення можливостей комплексів Patriot або SAMP-T у плані дальності виявлення цілей. Американські радари допоможуть хіба що на 3 хвилини раніше сигнал тривоги увімкнути", — пояснює він Фокусу.

Нагадаємо, дослідники Шанхайського університету науки і технологій розробили принципово новий радар. Технологія здатна знаходити повітряні цілі, що обертаються.

Польща у вересні цього року збиралася купити в американської компанії RTX (Raytheon) нові радари LTAMDS. Це обладнання відстежує літаки, крилаті ракети і дрони на великих відстанях.