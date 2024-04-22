"США не ідеальні, але Україна отримала більше, ніж розраховувала", — Магда (відео)

Україна вже довела, що є суб'єктом міжнародного права, а не об'єктом. Американцям треба постійно нагадувати, що Україна сьогодні насправді є вістрям в боротьбі добра і зла, каже політолог Євген Магда.

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При критиці західних партнерів, особливо США, треба розуміти, що кожна країна діє у власних інтересах. Крім того, політики, які входять в передвиборчі перегони завжди просувають наративи, які ближчі до свого електорату. Попри все Україна і так отримала західної допомоги більше, ніж очікувала. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив директор Інституту світової політики, — Євген Магда.

Він зазначив, що вже скоро 800 днів, як триває російсько-українська війна, яка стала наймасштабнішою для Європи за останні майже 80 років. Якщо Україна досягне успіху в цій війні, то зможе довести власну незалежність.

"Україна вже довела, що вона є суб'єктом міжнародного права, а не об'єктом, тому пригадуючи прогнози перед 24 лютого 2022 року можна назвати їх апокаліптичними, — акцентує Магда. — Всі казали, що Україна не встоїть, а ми вистояли й здобули ще величезний дипломатичний капітал".

Політолог нагадує, що Україна — не лише найбільша територія в Європі, 20% якої на сьогоднішній момент окуповані, але Україна має багато важелів впливу. Наприклад, Україна є сільськогосподарським гігантом для Європейського Союзу, має розвинену інфраструктуру виробництва і перспективи створення інвестиційного клімату.

"Давайте самі собі в цьому зізнаємось, що в лютому 22-го року ніхто не очікував що ми будемо отримувати системи Himars або Patriot, — каже Магда. — А невдовзі нарешті прибудуть і перші винищувачі F-16".

На переконання політолога, українські дипломати мають постійно говорити й про нарощування фінансових вливань в Україну. Це теж на сьогоднішні реальна потреба і кожен з суб'єктів міжнародної політики може надавати Україні й фінанси й військову допомогу у все більших обсягах.

"Критикуючи повільність надходження допомоги на прикладі США варто розуміти, що там політики грають у передвиборчі перегони, — каже Магда. — На мажоритарних округах політики будуть відстоювати інтереси саме цих регіонів і якщо там є військова промисловість, то будуть переконувати у корисності підтримки Україні, а якщо там нафтопереробні заводи, то акцентуватимуть на небезпеці подорожчання бензину".

Голосування за пакет допомоги Україні в США показало, що система американських законодавців може бути не недосконалою, зазначає політолог. Українським дипломатам треба постійно говорити американцям, що Україна сьогодні насправді є вістрям в боротьбі до добра і зла і ця теза має просуватися максимально активно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дякував конгресменам за виділення Україні військової допомоги. Штати, на його думку, підтвердили відданість ідеалам демократії та свободи.

Перед голосуванням за пакет допомоги на 60,84 млрд доларів законодавці підтримали ініціативу про конфіскацію заморожених російських активів.