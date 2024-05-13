"Намагаються вгамувати свій фетиш", — Ступак про спроби атак РФ на Харківщину (відео)

Слід враховувати, що і Київщина, на жаль, захищена не ідеально. Було багато інформації, що є місця, де оборона побудована погано, зазначає військовий експерт.

Related video

Окрім постійних атак на Харківщину, росіяни просто "розстрілюють" різними інформаційними фейками український інформаційний простір. І хоча Харківщина тримається, окупанти не залишають спроб пробратись на Сумщину та Чернігівщину за допомогою своїх ДРГ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, російський агресор діє за шаблонами нацистської Німеччини та закидує інформпростір ЗСУ закликами на кшталт: "Український військовий, здавайся! Тебе чекає гарячий чай та братські обійми. Будемо разом відбудовувати нову Україну без фашистів". А загалом, зазначає експерт, спроби захопити Харківщину є своєрідним фетишем окупантів після поразки так званої "російської весни", коли Одеса, Харків і Дніпро встояли від сепаратистів.

"На цей момент поки що верифіковано, що у прикордонних районах окупанти наростили угрупування в 30 тисяч солдатів, — зазначає Ступак. — Це поки що обмежена кількість людей і просто спроба чи розвідка боєм".

На інших напрямках, наприклад, на Сумщині, росіяни не полишають спроб проникнень за допомогою ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп), акцентує експерт. На жаль, зафіксовані вбивства мирних мешканців, яких диверсанти вбивали, щоб вони не ставали свідками й не розповідали ЗСУ, куди ті направляються і в якій кількості.

"Чи можна очікувати активного наступу саме з боку Чернігівщині та Сумщини поки невідомо, — каже Ступак. — При цьому слід враховувати, що і Київщина, на жаль, захищена не ідеально. Було багато інформації, що є місця, де оборона побудована з рук вон погано. Чи то чиєсь самодурство, чи нестача грошей і часу — не зрозуміло".

Проте, на думку експерта, постачання літаків F-16, які Україна має отримати влітку, значно покращить ситуацію на фронті й це визнають самі окупанти. Хоча такі побоювання з боку росіян не варто сприймати на віру.

"За їхніми розрахунками, якщо в України буде 50–70 літаків, то для російської армії нічого доброго з цього не буде, — зазначає Ступак. — Але ці російські джерела треба сприймати дуже обережно, бо там може бути дезінформація".

Загалом, за словами військового експерта, росіяни планують розпочати сезон полювання на винищувачі. Хочуть збивати їх на моменті підльоту, на моменті заходу, або повернення на базу. Плюс, звісно, є бажання знищити їх безпосередньо на місці базування балістикою, і росіяни зараз гадають, чи буде це Польща, Румунія чи Молдова, але цього ніхто не знає.

Нагадаємо, 13 травня начальник Вовчанської ГВА говорив, що фортифікації навколо міста в Харківській області будували, але "можливо, не так щільно". Річ у тім, що населений пункт розташований усього за чотири кілометри від кордону з Росією, тому противник регулярно намагався атакувати українських військових.