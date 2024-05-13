"Пытаются утолить свой фетиш", — Ступак о попытках атак РФ на Харьковщину (видео)

Следует учитывать, что и Киевщина, к сожалению, защищена не идеально. Было много информации, что есть места, где оборона построена плохо, отмечает военный эксперт.

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Кроме постоянных атак на Харьковщину россияне просто "расстреливают" различными информационными фейками украинское информационное пространство. И хотя Харьковщина держится, но оккупанты не оставляют попыток пробраться на Сумщину и Черниговщину с помощью своих ДРГ. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, российский агрессор действует по шаблонам нацистской Германии и забрасывает информпространство ВСУ призывами вроде: "Украинский военный, сдавайся! Тебя ждет горячий чай и братские объятия. Будем вместе отстраивать новую Украину без фашистов". А в целом, отмечает эксперт, попытки захватить Харьковщину являются своеобразным фетишем оккупантов после поражения так называемой "русской весны", когда Одесса, Харьков и Днепр устояли от сепаратистов.

"На данный момент пока верифицировано, что в приграничных районах оккупанты нарастили группировку в 30 тысяч солдат, — отмечает Ступак, — Это пока ограниченное количество людей и просто попытка или разведка боем".

На других направлениях, например на Сумщине, россияне не оставляют попыток проникновений с помощью ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), акцентирует эксперт. К сожалению, зафиксированы убийства мирных жителей, которых диверсанты убивали, чтобы они не становились свидетелями и не рассказывали ВСУ куда те направляются и в каком количестве.

"Можно ли ожидать активного наступления именно со стороны Черниговщины и Сумщины пока неизвестно, — говорит Ступак, — При этом следует учитывать, что и Киевщина, к сожалению, защищена не идеально. Было много информации, что есть места, где оборона построена из рук вон плохо. То ли чье-то самодурство, то ли недостаток денег и времени — не понятно".

Однако, по мнению эксперта, поставки самолетов F-16, которые Украина должна получить летом, значительно улучшат ситуацию на фронте и это признают сами оккупанты. Хотя такие опасения со стороны россиян не стоит воспринимать на веру.

"По их расчетам, если у Украины будет 50–70 самолетов, то для российской армии ничего хорошего из этого не будет, — отмечает Ступак, — Но эти российские источники надо воспринимать очень осторожно, потому что там может быть дезинформация".

В целом, по словам военного эксперта, россияне планируют начать сезон охоты на истребители. Хотят сбивать их на моменте подлета, на моменте захода, или возвращения на базу. Плюс, конечно, есть желание уничтожить их непосредственно на месте базирования баллистикой, и россияне сейчас гадают, будет ли это Польша, Румыния или Молдова, но этого никто не знает.

Напомним, 13 мая начальник Волчанской ГОА говорил, что фортификации вокруг города в Харьковской области строили, но "возможно, не так плотно". Дело в том, что населенный пункт расположен всего в четырех километрах от границы с Россией, поэтому противник регулярно пытался атаковать украинских военных.